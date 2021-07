oma, 12 lug – Un tifoso della Nazionale si è lasciato un po’ troppo prendere dall’euforia per la vittoria agli Europei, a Roma. E si è ritrovato un fucile puntato in faccia.

Roma, tifoso troppo “focoso”

A Roma ieri come in tutte le città migliaia di tifosi si sono riversati nelle piazze e nelle strade del centro per festeggiare la vittoria dell’Italia campione d’Europa contro l’Inghilterra. Un tifoso un po’ troppo eccitato, con indosso una maglietta degli azzurri, ha quindi deciso di scavalcare la recinzione che delimita l’Altare della Patria in piazza Venezia avvicinandosi al monumento al milite ignoto.

La reazione del militare

Mal gliene incolse, però, perché dopo una manciata di secondi uno dei due miltiari che da sempre presidiano monumento al milite ignoto si è avvicinato con il mitra in spalla al tifoso incauto intimandogli di indietreggiare. Il cadetto della Marina Militare ha infatti abbandonato momentaneamente la postazione per allontanare il tifoso scalmanato.

Arrestato e denunciato

Come si evince dal video, reso virale dal profilo Instagram di Welcome to favelas, il tifoso ha alzato le mani e terrorizzato si è dato ag ambe. Una volta uscito dall’area delimitata dalla cancellata che circonda l’Altare della Patria è stato però raggiunto da alcuni agenti di polizia e, secondo Il Messaggero, sarebbe stato fermato e tradotto in commissariato dove è stato identificato e denunciato. La prossima volta imparerà a rispettare l’Italia non solo sul campo da calcio ma anche rispettando i suoi caduti.

Ilaria Paoletti