Roma, 12 lug – “E’ finito tutto in lacrime“, titola il Daily Mail: sulle prime pagine dei giornali inglesi oggi è tutto un pianto. La foto-simbolo della sconfitta a Wembley che più ricorre sui media britannici è quella del ct inglese Southgate che consola Saka per aver sbagliato il quinto rigore. Mentre giustamente i media di tutto il mondo tributano la grande vittoria degli Azzurri, in Inghilterra la rassegna stampa hai i toni della tragedia.

Italia campione d’Europa: il pianto dei giornali inglesi

I giornali inglesi danno il polso di che aria di sconfitta si respira da quelle parti mentre tutto il mondo festeggia l’Italia campione d’Europa. “La maledizione dei calci di rigore infrange ancora una volta il sogno dell’Inghilterra“, titola il Times. Il quotidiano ricorda come l’allenatore Southgate fu colui che sbagliò il rigore decisivo nel 1996 agli Europei in casa contro la Germania, proprio a Wembley. “Agonia senza fine, i rigori ci spezzano ancora una volta il cuore“, è invece la prima pagina del Daily Telegraph, “Siamo orgogliosi dei nostri Leoni”, sottolineano il Daily Express e Metro, mentre l’Independent, titola con “Lacrime per gli eroi”. Ma poi, con inattesa oggettività, loda “La difesa di acciaio degli azzurri”. Molto ottimista invece il Sun, che titola: “Il Mondiale è solo tra un anno. Possiamo rifarci subito” (“Sì, certo”, aggiungiamo noi). La sintesi perfetta è quella del Daily Mirror: “Heartbreak”, “Crepacuore“.











La Bild tedesca invece di omaggiare noi attacca gli inglesi

Se invece andiamo a vedere come la stampa estera celebra la vittoria dell’Italia ecco che i titoli cambiano decisamente tono. “Invincibili” secondo il francese l’Equipe, “Bravissima” titola lo spagnolo As, “I nuovi imperatori” per il portoghese A Bola. Curioso il titolo del giornale spagnolo Marca: “Wembleyazo” per sottolineare la sconfitta in casa dell’Inghilterra. Parola che fa il verso a “Maracanazo” del 1950 quando il Brasile perse in patria contro l’Uruguay. In Germania poi la Bild invece di omaggiare l’Italia attacca l’Inghilterra (per via della Brexit): “Calci di rigore! Inghilterra, ancora una volta niente!”. Chiudiamo con una menzione speciale, quella del quotidiano scozzese The National, che titola con “It’s coming Rome“, sbeffeggiando il motto inglese (che gli ha portato malissimo) “It’s coming Home”.

Ludovica Colli