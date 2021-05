Roma, 15 mag — Alla fine, ieri sera Rula Jebreal ha tenuto fede alle proprie parole e non si è presentata alla puntata di Propaganda Live su La7. La giornalista, invitata alla trasmissione per parlare del conflitto tra Israele e Palestina, aveva sdegnosamente declinato l’offerta dopo aver appreso di essere l’unica donna in scaletta.

Rula Jebreal: “Sono l’unica donna, sto a casa”

«Stasera torna Propaganda Live — recitava infatti il tweet dell’account della trasmissione —. Saranno con noi Rula Jebreal, Michele Serra, Elio, Caparezza, Colapesce e Dimartino, Valerio Aprea, Fabio Celenza, Claudio Morici, Memo Remigi e il maestro Enrico Melozzi per ricordare Ezio Bosso. Ci vediamo alle 21,15 su La7». La pasionaria Jebreal, piccata dal fatto di essere l’unica rappresentante donna del parterre, ha ritirato la propria disponibilità denunciando la poca inclusività della formazione ospiti. Con una mossa che ricorda molto quella del marito che si recide l’organo genitale per fare dispetto alla moglie ha quindi twittato: «7 ospiti… solo una donna. Come mai?? Con rammarico devo declinare l’invito, come scelta professionale non partecipo a nessun evento che non implementa la parità e l’inclusione».

Così Rula Jebreal, per denunciare il grave sessismo di Propaganda Live — una trasmissione di cui si può dire tutto tranne che sia «patriarcale» o «oppressiva» nei confronti delle donne — è rimasta a casa. In questo modo, le voci femminili nel corso della puntata di ieri sera sono passate da una a zero. Un bel risultato, non c’è che dire, un bel servizio reso alla causa della parità.

Bianchi: Scegliamo in base al merito, non al sesso

Per lo meno il conduttore Diego Bianchi ha evitato di «chiedere scusa» alla Jebreal, come si usa fare oggigiorno per smarcarsi dal ricatto politicamente corretto e dalle accuse di sessismo. «Siamo diventati noi la notizia e questo ci sorprende. Avevamo deciso di raccontare quelli che sta succedendo tra Israele e Palestina con un’ospite, la giornalista Rula Jebreal», attacca. «Il venerdì mattina utilizziamo i social per comunicare quali sono gli ospiti della puntata. Noi inseriamo un po’ tutti quanti», ha spiegato all’inizio della puntata.

Bianchi ha poi proseguito specificando di aver inserito la giornalista «insieme ad un elenco e a parti del cast che si compone con dinamiche casuali. Morale della favola, Rula Jebreal ha visto questo post stamattina e si è trovata unica donna tra 7 uomini. Per coerenza ha scelto di non venire. Rula Jebreal non conosce la nostra trasmissione altrimenti saprebbe che questo programma, tra tante difficoltà e tanti errori, ha vinto il Diversity Award».

“Stasera saremo tutti uomini”

Continua Bianchi: «Chiamiamo una persona in trasmissione perché è competente, non per il sesso. Chiudo dicendo che l’episodio è spiacevole perché avevamo chiamato Rula Jebreal non in quanto donna. Ci sembrava la persona migliore, per storia e competenze, per intervenire. Mi dispiace, qui saremo tutti uomini e non ci sarà nessuno a parlare di Palestina con quell’approccio che avremmo voluto condividere».

Cristina Gauri