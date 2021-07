Agrigento, 30 lug – Succede anche questo nel mondo delle fantastiche manovre sociali pentastellate (leggi alla voce: reddito di cittadinanza): un rumeno ha picchia l’imprenditore che voleva assumerlo. La sua colpa? Fargli perdere il reddito di cittadinanza.

Il reddito di cittadinanza prima di tutto

L’uomo, un bracciante agricolo, è stato denunciato dai carabinieri assieme ad altri 76 furbetti del reddito di cittadinanza. Nella manova coinvolti anche pregiudicati, rapinatori e mafiosi: ad Agrigento, infatti ne sono “cicciati” fuori altri 77, scoperti oggi e denunciati dai carabinieri del Comando provinciale di Agrigento.

E si arriva alle botte ai datori di lavoro

Tra di loro il caso “colorito” di un rumeno che addirittura alzò le mani sull’imprenditore che dopo un periodo di prova, pensate, voleva addirittura assumerlo nella sua azienda agricola. L’uomo preferiva il lavoro in nero nelle campagne di Naro così da incassare il sostegno economico dallo Stato, ovvero il reddito di cittadinanza. Quando il datore di lavoro, il mese scorso, ha osato proporgli un contratto regolare di un anno questi non l’ha presa affatto bene: il rumeno ha usato le maniere forti per mantenere il suo reddito e adesso, oltre che per truffa, si ritrova indagato anche per lesioni personali. Già, perché il ligio imprenditore dopo il fatto lo ha denunciato.

A Roma 108 colpevoli: il 90% è straniero

Nemmeno una settimana fa sono state 108 i furbetti stanatti a Roma e, come il protagonista di questa vicenda, il 90% di queste straniere. Tutti questi furbetti del reddito di cittadinanza avevano compilato i loro moduli omettendo alcuni particolari abbastanza rilveanti o, addirittura, dichiarando la loro residenza continuativa in Italia quando non era affatto così. L’indagine è durata sei mesi e dai rilievi degli inquirenti è emerso che chi usufruiva del reddito di cittadinanza viveva nelle zone “bene” di Roma: Parioli, Salario, Trieste, viale Libia, viale Eritrea, il Nomentano e la zona di piazza Bologna.

Ilaria Paoletti