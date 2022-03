Un sacco della spazzatura sul David di Michelangelo: l’ideona pro-Ucraina di Nardella

«Speriamo di toglierlo presto il drappo. Per il momento l’idea è tenerlo fino alla fine della guerra», ha annunciato, augurandosi che dopo il David molti altri sindaci italiani emulino il suo esempio. Pensate la meraviglia di quei pochi turisti stranieri che — chissà come — avranno ancora il coraggio di visitare l’Italia, arrivare nella piazza di una qualsiasi città e ammirare un sacco della spazzatura al posto di un monumento. Il direttore degli Uffizi, lo storico dell’arte tedesco Eike Schmidt, non è esattamente del medesimo avviso e avverte così Nardella: «Noi non oscuriamo delle opere per principio. Fare vedere le opere è il nostro compito».

L’amore dem per il brutto ideologico

Ma che ne vuole sapere Schmidt di statue: fate largo che arriva Nardella e vi spiega la guerra, pervaso di quell’amore piddino per il brutto ideologico, di quella spinta verso la mortificazione di tutto ciò che è espressione di arte, bellezza, italianità in favore del buonismo peloso, dell’ostentazione esasperata di superiorità morale. Che si esprime come? Ricoprendo uno dei simboli del genio italico con un sacco dell’immondizia.

«È un gesto di lutto e di dolore nel giorno della nascita di Michelangelo Buonarroti», prosegue. «Il David è il simbolo della libertà, gli ucraini per noi sono il David che combatte contro la tirannia di Golia». E dunque, invece di lasciare il David scoperto, di esaltarlo a simbolo dell’autodeterminazione del popolo ucraino, lo si sotterra in una di quelle buste nere per trasportare i cadaveri, adornata di fiocchettini blu e gialli. Se non è portare sfiga a un popolo questo… Io, nei panni di un ucraino, mi toccherei per scaramanzia.