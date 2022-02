La Spezia, 1 feb — Rischia di essere denunciato per interruzione di pubblico esercizio don Piero Corsi, il sacerdote che stamattina ha creato scompiglio all’ufficio postale di Bolano (La Spezia) per essersi rifiutato di mostrare il green pass pretendendo di pagare alcune bollette.

Sacerdote anti green pass crea scompiglio alle Poste

I fatti sono avvenuti intorno alle 10, quando don Corsi è entrato alle Poste sprovvisto di pass vaccinale, con tutta l’intenzione di dirigersi verso lo sportello per saldare alcuni bollettini. Gli impiegati della struttura hanno prima cercato di convincere il prete a uscire. Ma lui, irremovibile, ha rifiutato di cedere il posto ai clienti in attesa. Stando a quanto racconta un testimone, alcuni di loro si sarebbero anche offerti di saldare le sue bollette. Sono allora intervenuti i carabinieri, allertati dal personale dell’ufficio postale, che sono riusciti a farlo uscire il prete. Ora, come detto, il sacerdote rischia una denuncia.

Un don decisamente sopra le righe

Ma il nome di Don Corsi è famoso per la condotta decisamente «sbarazzina»: uomo dall’avventuroso passato come incursore nella Marina, nel 2013 aveva affisso alla bacheca della chiesa un messaggio in cui si attribuiva la colpa dei femminicidi alle donne. Sempre nel 2013 aveva esposto in bacheca alcune vignette dal sapore anti-islamico, innescando le proteste di alcuni fedeli e le timide reazioni della Curia, che gli chiese di rimuovere i disegni. Un altro episodio lo aveva visto litigare ferocemente con un immigrato che chiedeva l’elemosina, minacciandolo con un pesante candelabro. Nel 2016 era stato denunciato (e poi assolto) per avere minacciato un vigile urbano stagionale puntandogli contro un’idropulitrice.

Cristina Gauri