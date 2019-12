Milano, 23 nov – La figuraccia rimediata dalle sardine con le mail inviate direttamente dall’indirizzo del Partito Democratico sarebbe bastata a seppellire questo movimento nella memoria; invece grazie ai presenzialisti tivvù come Jasmine Cristallo i pescetti riescono a rimanere sulla bocca di tutti. Salvini, poi, ha “osato” criticarla direttamente. Mal gliene incolse. Ora è un maschilista – anche nei confronti della sua stessa figlia.

Il caso della nave Gregoretti

Matteo Salvini ieri ha pubblicato sul suo profilo Twitter una parte dell’intervento della Cristallo, coordinatrice per la Calabria delle sardine, fatto durante la trasmissione di Lilli Gruber Otto e mezzo. Nel programma della Gruber si parla delle accuse mosse a Salvini per il caso della nave Gregoretti e qui la Cristallo fa capire chiaramente di essere favorevole al processo per l’ex ministro dell’Interno. Questi non ha fatto altro che accorpare all’intervento della Cristallo la didascalia: “La sardina viene allo scoperto”, a sottintendere che ha le stesse idee del Partito democratico.

Il piagnisteo “femminista”

A questo video, secondo la Cristallo, sarebbero seguiti degli interventi “sessisti” o di critica. Da qui la risposta strappalacrime e francamente poco coerente della Cristallo, che ha vergato una lettera direttamente a Salvini “accusandolo” di averla messa alla gogna: “Racconterà a sua figlia che espone foto di donne solo per farle dileggiare e violentemente aggredire con frasi e aggettivi raccapriccianti?” scrive la Cristallo. Il riferimento forse è alla diciannovenne che dopo aver messo sui social una foto in cui faceva il dito medio a Salvini poi è stata tempestata di critiche; non si capisce come possa riferirsi alla Cristallo stessa, dato che il leader della Lega le ha mosso una critica politica postando un suo video. La Cristallo, inoltre, “mette in mezzo” la figlia di Salvini: “Quando teneramente le mette lo smalto o assiste alle recite natalizie, ci pensa a come si sentirebbe se fosse sua figlia vittima di quella stessa violenza che infligge ad altre donne? Posso per ora raccontarle come ha reagito la mia di figlia, che ha 19 anni ed ha commesso la sciocchezza di leggere i commenti a me destinati dai suoi campioni di civiltà: tremava”. Dunque sebbene le critiche mosse alla Cristallo da parte di Salvini non siano assolutamente sessiste lui dovrebbe rispondere dei commenti dei suoi “followers”. Se così fosse per ogni politico o per ogni testata giornalistica, nessuno avrebbe più il diritto di parlare. E’ dunque a questo che si è ridotto il femminismo? A personaggi come la Cristallo, in perenne ricerca di visibilità, che davanti a dei beceri commenti di sconosciuti su internet accusano l’avversario, nel caso di specie Salvini, di usargli addirittura “violenza” di genere solo per aver riportato un suo intervento ad Otto e mezzo? La Cristallo ha denunciato in passato di aver ricevuto minacce, sotto forma di commento sui social, nei confronti di lei e dei suoi figli. All’epoca, Salvini non l’aveva ancora menzionata e il commentatore è rimasto anonimo. Anche quello fu colpa del “maschilismo”?

Ilaria Paoletti