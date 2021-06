Roma, 3 giu — Emerge un nuovo, sconcertante elemento legato alla misteriosa scomparsa di Saman Abbas, la 18enne pakistana residente a Novellare (Reggio Emilia) di cui non si hanno più notizie dalla fine di aprile: il video di un inquietante funerale senza salma mandato in onda durante la puntata di ieri sera di Chi L’ha visto?. Nel video, comparso il 4 maggio alle 21.13 sul profilo Facebook del padre di Saman, Shabbar Abbas e cancellato il giorno successivo, si vede uno spezzone, della durata di due minuti, di una strana cerimonia funebre, di stampo musulmano, priva di feretro.

Saman: spunta il video del funerale senza salma

La mediatrice culturale di origini pakistane interpellata da Chi l’ha visto? ha spiegato che il rito «si svolge in un dialetto pakistano. Vediamo un gruppo di uomini seduti ad un tavolo con un telo bordeaux con incisi versi del Corano», continua. «Normalmente questo telo viene utilizzato per coprire il corpo del defunto, che però in questo caso non c’è». Nel filmato compaiono «uomini che si battono il petto, altri che si colpiscono alla testa. Questi gesti sono in uso da quanti professano la religione sciita per chiedere perdono e per purificarsi dei loro peccati».

Saman era entrata in conflitto irrisolvibile con i famigliari — in particolar modo il padre — per essersi opposta al matrimonio combinato con un cugino residente in Pakistan. Saman preferiva vivere «all’occidentale», era brava a scuola e avrebbe voluto proseguire gli studi. Alla sua misteriosa sparizione ha fatto seguito quella della sua famiglia: partita in fretta e furia da Novellara, risulta attualmente tornata in patria. Secondo gli investigatori i parenti sarebbero rimpatriati a gruppi — i loro nomi compaiono nelle liste passeggeri di alcuni voli per il Pakistan. Tutti i nomi, tranne quello di Saman: il video del funerale senza feretro, quindi, getta ulteriori ombre sulla scomparsa della giovane facendo pensare al peggio. Gli interrogativi sono tanti: perché il padre ha postato e successivamente cancellato il video? Dove si svolge il rito? E’ dedicato a Saman?