Roma, 3 giu – Fino a che punto può arrivare l’idiozia politicamente corretta? Difficile dirlo, le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Ma quanto accaduto con questa foto pubblicata sui canali social dalla nazionale di calcio italiana ha davvero dell’incredibile.

Nazionale italiana, utenti francesi scatenati: “Tutti bianchi, banda di razzisti”

Su Twitter diversi utenti francesi hanno scatenato una polemica che definire assurda sarebbe eufemistico. “Nessuno vi sosterrà, banda di razzisti”, scrive un utente. “Provate a dire che questo paese (l’Italia, ndr) non è razzista”, cinguetta un altro. E ancora: “E’ la squadra del Ku Klux Clan”, “Fascisti, Mussolini sarebbe orgoglioso”, “Remake della marcia delle camicie nere sulla Roma”, “Zero neri, è pazzesco”, “Schiaffo razzista”. Un impressionante novero di commenti di questo genere che potrete leggere su Twitter, in particolare sotto il post pubblicato dal profilo in francese della nazionale italiana.

Oui dommage personne va vous supporter bande raciste https://t.co/0rbhW58Bon — 😞 (@mousjr10) June 2, 2021

Classe italiana vs stupidità

Insomma, se da ieri è iniziata ufficialmente l’avventura della squadra allenata da Roberto Mancini, si può dire che è cominciata pure la sagra delle idiozie sociale. Viene da pensare che sia soltanto un antipasto di quanto accadrà a partire dal prossimo 11 giugno, quando l’Italia debutterà allo stadio Olimpico di Roma contro la Turchia. Intanto sui profili social di certi utenti francesi è tutto un insultarci, per una semplice foto in cui calciatori e staff della nostra nazionale semplicemente vestono con un completo Armani.

Un completo presentato per la prima volta durante “Sogno azzurro”, programma condotto da Amadeus. “Tutti i capi riportano il logo della FIGC e offrono agli atleti uno stile coerente con il brand ed un’italianità spiccata: un’idea di formalità morbida e confortevole, di praticità elegante pensata per corpi in continuo movimento”. E’ quanto si legge sul sito di Armani. Classe italiana che evidentemente infastidisce qualche sciocco commentatore social d’oltralpe.

Di seguito alcuni dei tweet più sconcertanti

Eugenio Palazzini