Roma, 26 gen — La Valsugana come Brokeback Mountain: per San Valentino l’Azienda per il turismo della valle più importante del Trentino di tinge di arcobaleno proponendo un clip promozionale che celebra l’amore inclusivo. Talmente inclusivo da includere solo gli omosessuali (maschi ovviamente, lesbiche non pervenute) ed escludere la maggior parte della popolazione, cioè le coppie etero.

San Valentino arcobaleno in Valsugana

Il brevissimo video, un reel pubblicato sul canale Instagram ufficiale della località, mostra un paesaggio innevato, dove una coppia, formata da due uomini e ripresa di spalle, è seduta su di un tronco godendosi il panorama incantato. Poi i due si scambiano un tenero bacio. «San Valentino si avvicina… programma la tua prossima fuga romantica in Valsugana! Goditi un panorama invernale con la tua dolce metà», si legge nel messaggio a corredo delle immagini. Sipario. O siparietto.

Inclusivi o esclusivi?

Eppure pareva di ricordare che ogni estate e ogni inverno migliaia di coppie e di famiglie composte da un uomo e una donna siano il motore dell’economia turistica del luogo. Una menzione inclusiva poteva essere fatta. E che dire delle coppie lesbiche? Loro non hanno diritto ad essere degnamente rappresentate? La scelta di «abbattere i pregiudizi» tingendo di arcobaleno la festa di San Valentino ha convinto la maggior parte dei follower della pagina, che si sono profusi in smancerie e cuoricini festeggiando la fine dell’Età Oscura anche sulle cime innevate del Trentino. Evidentemente, parafrasando un’altra famosa pellicola, la Valsugana Non è (più) una valle per etero.

Cristina Gauri