Roma, 26 gen – Immigrazione fuori controllo a Milano, come riporta Tgcom24, con gli uffici letteralmente assediati dai richiedenti asilo.

Immigrazione, caos a Milano: risse davanti all’ufficio di via Cagni

Le tensioni sono vivissime da lunedì mattina, come riporta anche il servizio di Striscia la Notizia. Il luogo, l’ufficio immigrazione di via Cagni, a Milano, dove vengono “distribuiti” (come fossero caramelle, quasi) circa 150 ingressi alla settimana ai numerosissimi richiedenti asilo. Settecento di loro, da giorni, premono, urlano, spintonano. E producono una situazione difficilissima da gestire anche per le forze dell’ordine, impegnate a sedare le risse e contemporaneamente a stare in continua ansia, visto che in situazioni complicate come questa potrebbe succedere di tutto, come le cronache e la stessa storia ci insegnano di continuo.

Disordini dal 23 gennaio

Proprio 23 gennaio, all’alba, pochi poliziotti sono stati costretti ad intervenire con i lacrimogeni per disperdere la folla dei richiedenti asilo. Un gruppo di egiziani, in particolare, aveva iniziato a spingere e cercato di scavalcare il muro di cinta e le code. L’inviata di Striscia, in compenso, è stata abbastanza franca sull’accaduto. “Evidentemente quello che doveva essere fatto è stato fatto“, ha detto. Altrettanto evidente è come la situazione stia andando sempre più fuori controllo.

Alberto Celletti