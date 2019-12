Roma, 15 dic – Gli elettori della Lega? “Mi fanno pena”. Salvini? “E’ ignorante, è stupido, cerca di convincere le persone facendo leva sulle loro paure e preoccupazioni, che sono anche le nostre”. E ancora contro gli elettori leghisti: “Mi fate pena, spero che un giorno vi svegliate“. Così la sardina Nibras, ragazza islamica di 25 anni che indossa l’hijab, ha tuonato dal palco di piazza San Giovanni scagliandosi contro l’odio sovranista e facendo il verso a Giorgia Meloni: “Sono una donna, sono musulmana, sono figlia di palestinesi”.

La “violenza verbale”

Eccola qua la piazza che propone di equiparare “la violenza verbale a quella fisica”, un sobrio ed educato coacervo di candidi manifestanti che si ergono sul piedistallo dei buoni sentimenti sparando offese a raffica. Si lodano, si imbrodano, si compiacciono, annuiscono convinti di essere le staffette immacolate del monopensiero. Alternano slogan vetero-sessantottini a spocchia radical chic, stucchevoli banalità buoniste a insulti scomposti. Quindi piacciono, ah quanto piacciono ai media mainstream questi soffici cinguettii. Quanto mancava al dibattito politico la plastica immagine di un carillon dell’avvenire: comunisti, post comunisti, nostalgici comunisti, cattocomunisti, partigiani dell’Anpi, pacifisti, mondo Lgbt, sinistra al caviale.

Il solito minestrone

Un tripudio di deja vu che si fa massa umana, unendo le tradizioni culinarie toscane a quelle settentrionali: si passa dalla ribollita ai bolliti. Finalmente ce l’abbiamo fatta, stiamo unendo l’Italia degli italiani accettabili al carosello della comunione e della liberazione. Leggeteli ad alta voce i titoli dei quotidiani in edicola, sono le note sinfoniche del bergogliame che si unisce alla melodia del Barbapapà di Repubblica, fattosi da parte il “pastore tedesco” oggi Il Manifesto esulta assieme ad Avvenire.

Il muro è caduto, la guerra fredda è ormai storia remota, dunque ecco a voi l’insalata russa in salsa ortodossa. Eppure Pci e Dc non sono un lontano ricordo, sono la nemesi dei maglioncini esistenzialisti e delle barbe incolte che potete ammirare di nuovo in piazza. E allora bentornato Ancien Règime, il pranzo di gala ha seppellito la messinscena rivoluzionaria.

Eugenio Palazzini