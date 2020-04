Sassari, 18 apr – E’ un video diventato subito virale sul web e che sta facendo molto discutere quello nel quale si vede un gruppo di agenti della Polizia Municipale aggredire fisicamente una donna e un uomo nel corso di controlli per il rispetto delle norme anti-Covid19. A quanto risulta dalle prime testimonianze raccolte, la donna era uscita di casa per buttare la spazzatura quando è stata fermata e ‘accerchiata’ da numerosi agenti della Polizia Municipale.

Non è chiaro cosa abbia causato il litigio, forse una discussione seguita alla richiesta di documenti, ma sono evidenti dalle immagini i metodi decisamente discutibili con i quali i vigili strattonano e colpiscono la coppia, che non sembrava certo avere l’intenzione di minacciare l’incolumità degli agenti. L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Nanni Campus, si limita a far sapere che sarà sporta denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le generalità nei confronti della coppia, i quali a loro volta annunciano di essersi rivolti ad un avvocato per denunciare l’aggressione subita.

Lorenzo Berti