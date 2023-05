L’esecuzione è avvenuta verso le due della notte scorsa nei giardini di piazza delle Nazioni, vicino alla stazione ferroviaria della città. Gli agenti delle Volanti, i primi a intervenire sul posto dopo la chiamata del guineano, si sono trovati davanti il corpo senza vita della 27enne, riverso in una pozza di sangue. Per terra, accanto al cadavere, la pistola semi-automatica, con la matricola abrasa . Dopo aver sparato alla ex compagna, il guineano ha chiamato i soccorsi. Al loro arrivo, purtroppo, non c’era più nulla da fare. Il colpo alla testa non ha lasciato scampo alla vittima.

La polizia ha individuato e fermato l’assassino poco dopo. Gli investigatori della squadra mobile avrebbero confermato il movente: si tratta di un omicidio passionale. il guineano ha reso piena confessione nel corso dell’interrogatorio, arrivando a piangere di fronte agli inquirenti.