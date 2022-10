Roma, 25 ott – L’impareggiabile nientologo, “Sua Umiltà” Andrea Scanzi, torna a sparare baggianate. E lo fa insultando gli elettori di Fratelli d’Italia e di Giorgia Meloni: “Chi l’ha votata per ‘cambiare’ o era molto ubriaco o un po’ scemo. O semplicemente in malafede“, scrive l’irreprensibile guru dell’autoelogio su Il Fatto Quotidiano. Avvilito per il risultato elettorale, Scanzi proprio non riesce a scagliarsi contro i cittadini italiani che hanno gentilmente ignorato i suoi consigli. E finisce per offenderli.

“Sua Umiltà” Scanzi insulta gli elettori della Meloni

L’ultimo editoriale del probo ventriloquo del pensiero unico è la summa del nulla condito da attacchi insensati al nuovo premier. Tutto un sottolineare presunte gaffe, inciampi, errori che dovrebbero sconcertare gli italiani. “Durante le consultazioni, e più ancora quando ha ricevuto subito dopo, Meloni ha esibito una goffaggine da esordiente che l’ha resa per una volta umana; e lontanissima dalla ‘violenta coattaggine‘ che ha spesso verbalmente ostentato sui palchi di tutta Italia (e Spagna)”, scrive Scanzi. E ancora: “Durante la lettura dei ministri ha invertito due caselle, si è confusa, ha inciampato sulle parole. Un mezzo disastro; peraltro inusuale per una che in pubblico sa parlare eccome (al di là dei decibel pesciaroli e della dizione trucida)”.

Perbacco, ha invertito due caselle, apriti cielo, spalancati bile. “Anche al giuramento e al passaggio della campanella, Meloni ha continuato ad avere stampato in volto quel sorriso stralunato e quasi ‘ubriaco’ che è tipico delle gioie più pure. Questo dominio dell’imbarazzo sulla tracotanza, fatto assai inedito in un politico, è il vero punto a favore che Meloni”, ha poi rimarcato Scanzi. Per poi attaccare direttamente chi l’ha votata, bollando come “ubriaco”, oppure “scemo”, altrimenti “in malafede”. Come attirarsi la simpatia di milioni di italiani. Avanti così, Scanzi, continua a farti spernacchiare.

Alessandro Della Guglia