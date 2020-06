Roma, 18 giu – L’Oms attacca i tifosi “sciagurati” del Napoli che ieri sera hanno festeggiato la vittoria della Coppa Italia contro la Juventus (4-2 ai rigori) non badando alla distanza di sicurezza anti contagio. “Sciagurati! In questo momento non ce lo possiamo permettere, per fortuna è accaduto a Napoli, dove governatore e sindaco hanno messo in atto misure rigide e l’incidenza del virus è più bassa che altrove”. Così Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Organizzazione mondiale della sanità, intervistato durante la trasmissione Agorà su Rai3, si è scagliato contro i tifosi partenopei (e al contempo si è complimentato con gli amministratori di sinistra locali). “Fa male vedere queste immagini“, lamenta l’esperto. “Ricordo – rincara la dose Guerra – quanto ha contato la partita dell’Atalanta all’inizio dell’epidemia in Lombardia nella diffusione dei contagi. Non vorrei che si ripetesse proprio ora, che il Comitato tecnico scientifico ha cercato di accogliere le proposte dellla Figc per non limitare del tutto il gioco del calcio, come da scienza e coscienza medica sarebbe suggerito”. Così Ranieri Guerra lancia il suo allarme (ne sarà ben felice il premier Conte che ha fatto dell’allarmismo una delle sue armi di distrazione di massa).

Salvini attacca il governatore dem: “Dov’era ieri De Luca?”

A rovinare in qualche modo la festa ai napoletani ci si mette anche Matteo Salvini, che cavalca l’episodio di ieri per attaccare il governatore dem campano: “Di fronte ai festeggiamenti di Napoli di ieri mi chiedo dov’era De Luca. Sono contento per Gattuso e per Napoli ma qualcosa non ha funzionato. Hanno rotto le scatole per me e i miei selfie, e ieri c’era qualche migliaio di tifosi“. “I dati ci dicono che i casi sono in calo ma questo non vuol dire che si cala la guardia. Se i teatri, i cinema riaprono una follia che le scuole non lo facciano. Il ministro – aggiunge Salvini prendendosela pure con la Azzolina – dovrebbe chiedere scusa. Fosse per me darei qualche elemento di libertà”.

