Milano, 8 feb – A pochi giorni dalle elezioni regionali in Lombardia, il candidato di punta del Partito democratico, Pierfrancesco Majorino, si è lasciato andare ad un’imbarazzante dichiarazione in diretta televisiva su una rete locale che ha creato non poche polemiche. Il candidato di centrosinistra, infatti, alla domanda su come rilanciare la Film Commission di Regione Lombardia, risponde: “Regione Lombardia non è la Calabria, è una Regione che ha grandi potenzialità, un sacco di gente che si dà da fare, ha tante persone sul territorio impegnate in progetti sociali, culturali”.

Gaffe del candidato Pd Majorino

La gaffe di Majorino è stata subito fatta notare dal presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto, il quale ha replicato: “Stavo lavorando e mi sono fermato, perché mi hanno portato questo video. Questo è un tale che si chiama Pierfrancesco Majorino. È candidato alla Regione Lombardia ma è soprattutto un cretino, perché non sa che anche la Calabria, come la Lombardia, ha tante opportunità, tante possibilità, e ha tante persone che vanno a lavorare e che meritano rispetto”. Il numero uno della Calabria ha poi sentenziato con un commento lapidario: “Questo è proprio scemo… Ecco come simili personaggi disprezzano il Sud”.

Lo scivolone del centrosinistra

In una campagna elettorale che si sta svolgendo in un clima teso e coi nervi a fior di pelle, il candidato della coalizione di centrosinistra a guida Pd è riuscito a fare la figura del fesso e farsi apostrofare come uno studente in punizione dietro alla lavagna. Se il livello del candidato democratico per il possibile ruolo di presidente della regione è questo, non si sa come possa agire per il bene della Lombardia; un bel numero di voti di tanti cittadini di origine calabrese se li è sicuramente giocati.

Andrea Grieco