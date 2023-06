Roma, 19 giu – Disperso, ovvero scomparso dai radar, un sottomarino che stava portando un gruppo di turisti in visita al relitto del Titanic nell’oceano Atlantico. Al largo del continente americano, il mezzo navale, stando a quanto reso noto dalla Bbc, non dà più segnali. Di conseguenza le ricerche sono iniziate. La Bbc cita una fonte della Guardia costiera di Boston, negli Stati Uniti, secondo cui il piccolo sottomarino in questione fa parte di una flottiglia di mezzi subacquei utilizzati da società private per portare turisti nelle profondità dell’oceano Atlantico, appositamente per visitare i fondali sui quali sono adagiati i resti – che si trovano a 3.800 metri sotto il livello del mare – del tristemente celebre Transatlantico.

Disperso sottomarino in visita al Titanic: cosa sappiamo

Stando sempre a quanto riferito dall’emittente britannica, non è però chiaro se a bordo del mini sommergibile scomparso vi fossero visitatori o soltanto membri dell’equipaggio. La OceanGate Expeditions, una società privata che fornisce sommergibili per spedizioni in acque profonde, ha recentemente reso noto sui social che una delle sue spedizioni era “in corso”. Non ha però confermato la scomparsa dai radar di uno dei suoi mezzi. Secondo la compagnia, questo tipo di sommergibile può ospitare un massimo di cinque persone, incluso un pilota, un membro dell’equipaggio “esperto” e tre persone paganti per la visita ai fondali. Una visita completa al relitto del Titanic, compresa la discesa e la risalita, richiede otto ore. Costo? 250mila dollari a persona.

Alessandro Della Guglia