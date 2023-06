Roma, 19 giu — Sermoni gender e Lgbt, sesso anale insegnato a scolari di 12 anni e masturbazione come «compito a casa» assegnato bambini di 8: è quanto emerge da uno scoop del DailyMail che ha portato alla luce l’esistenza di materiale didattico grafico — incluso un manuale di educazione sessuale per preadolescenti — distribuito ai minori nelle classi di ogni ordine e grado di tutto il Regno Unito.

Gender a scuola nel Regno Unito: sesso anale a masturbazione insegnato ai bimbi

Non è più un mistero — né più la sinistra dei cosiddetti «sbufalatori» può trincerarsi dietro il paravento di presunte fake news — come, negli istituti scolastici dei Paesi anglosassoni, sia in vigore un regime di vero e indottrinamento gender all’insegna di affermazioni scientificamente false sul sesso biologico, promuovendo una narrazione «fluida» secondo cui le persone possono «nascere nel corpo sbagliato». Lo scoop del DailyMail arriva proprio nel momento in cui il Nhs (il sistema sanitario nazionale britannico) sta affrontando una maxi azione legale, mossa da circa un migliaio di famiglie, ci cui figli sarebbero stati spinti ad assumere farmaci bloccanti della pubertà — con effetti permanenti devastanti — dai medici della famigerata clinica degli orrori gender, il Tavistock Center.

Lo scoop

Tutto è partito dalla segnalazione di una madre, a cui era stato negato di prendere visione del programma delle lezioni idi «relazioni ed educazione sessuale» (Rse, rese obbligatorie 3 anni fa dal ministero dell’Istruzione britannico) impartite alla figlia di 15 anni. La donna si era quindi appellata a un giudice, che le aveva negato l’accesso al materiale scolastico in questione. È intervenuto a quel punto il DailyMail, rivelando la presenza online di discutibili quanto inquietanti «risorse didattiche».

I contenuti

I contenuti? Si va dai consigli, rivolti a ragazzine di 12 anni, su come raggiungere l’orgasmo e su come ottenere piacere dal sesso anale, vaginale e orale, a teorie inquietanti che illustrano come i bambini in età prepuberale possano già provare attrazione sessuale per qualcuno, passando per le ormai classiche teorie sul genere diverso dal sesso biologico e il non binarismo. Libri da colorare, parole crociate Lgbt e fumetti prodotti da insegnanti attivisti tutti compresi nella loro missione di sessualizzare i bambini sotto il paradigma dell’inclusione. Ma come sempre rimane vietato parlare di indottrinamento.

Cristina Gauri