Roma, 7 mar – Drammatico incidente a Guidonia, nei pressi dell’aeroporto militare, poco dopo le 12. Due aerei ultraleggeri si sono scontrati mentre stavano sorvolando l’area attraversata da via della Longarina. Entrambi i velivoli sono precipitati, uno tra le case, e i due piloti sono deceduti. Non vi sarebbero altre persone coinvolte. E’ quanto reso noto in un comunicato dell’Aeronautica Militare, dove si spiega che i due aerei U-208 del 60° Stormo coinvolti erano impegnati “in volo nell’ambito di una missione addestrativa pianificata”. Le cause dell’impatto al momento “non sono note”.

I piloti deceduti sono il tenente colonnello Giuseppe Cipriano, 47 anni, originario di Taranto e il maggiore Marco Meneghello, 46 anni, originario di Legnago, entrambi del 60° stormo di Guidonia.

Nel frattempo sui social stanno circolando diverse foto e video, pubblicate da residenti e passanti della zona coinvolta dal tragico incidente. In mezzo alle case sono ben visibili le fiamme.

Intanto il pm di turno della procura di Tivoli ha effettuato un sopralluogo sul posto, mentre la procura avvierà un’indagine per ricostruire quanto accaduto. Accertamenti sul caso previsti anche da parte dell’ispettorato dell’aeronautica, trattandosi di veicoli militari.

Scontro tra aerei militari a Guidonia, un testimone: "non vedo perché devono fare queste evoluzioni sopra le case delle persone" #guidonia #incidente #localteam pic.twitter.com/wpQQqmqs1N — Local Team (@localteamtv) March 7, 2023

“La morte dei due piloti dell’Aeronautica Militare, scomparsi nell’incidente aereo avvenuto a Guidonia, ci riempie di dolore. A nome del Governo esprimo profonde condoglianze e vicinanza alle famiglie, ai colleghi e all’Aeronautica Militare. A loro vanno le nostre preghiere”, ha twittato il premier Giorgia Meloni.

