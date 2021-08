Roma, 14 ago — Accordo raggiunto, c’è la firma sul Protocollo sicurezza della scuola in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico. Al termine del tavolo-fiume con i tecnici del Miur i sindacati hanno trovato un’intesa anche sui difficili nodi dei tamponi gratuiti per i professori non vaccinati e sulle misure per ovviare alle classi-pollaio. La questione del Green pass sarà esplicitata in una nota specifica che l’amministrazione invierà alle istituzioni scolastiche nel prossimi giorni.

Il tavolo sulla scuola