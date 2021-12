La “Scuola Cadorna” diventa “Gino Strada”: i talebani della cancel culture colpiscono a Verbania

Poco importa, quindi, se la scuola media si trova proprio nella frazione di Pallanza dove il generale nacque: dal consiglio la proposta è passata all’ultima seduta della giunta comunale di Verbania, che ha espresso parere favorevole alla cancellazione del nome di Cadorna, in favore del fu Gino Strada. La delibera di giunta spiega come «con questa intitolazione la scuola intenda proporre la figura di Gino Strada come punto di riferimento per i giovani e per la società, come esempio di italiano e di eroe di guerra e di pace». La palla passa ora al ministero degli Interni tramite la Prefettura del Verbano-Cusio-Ossola. E’ l’iter da seguire nel caso in cui un’intitolazione si riferisca a persone morte da meno di una decade.

Le proteste della Lega

Contro la decisione tuona il capogruppo in Consiglio comunale della Lega Salvini, Michael Immovilli, accusando le parti in causa di «cancellazione della storia» e chiedendo che il provvedimento «venga portato in Consiglio con un apposito ordine del giorno. E’ necessario che venga aperta la discussione e che ognuno si prenda, di conseguenza, la responsabilità politica di una simile scelta». Immovilli accusa il primo cittadino Silvia Marchionini: per la Lega si tratta di «un’operazione architettata dal Pd per cancellare la storia di Cadorna» e che si sia scelto di «utilizzare la scuole e il collegio docenti per non passare in Consiglio comunale. Siamo indignati non tanto perché hanno scelto la figura del medico di Emergency scomparso di recente per dare un nome nuovo al plesso di Pallanza, ma perché il vero fine è eliminare a posteriori la storia d’Italia. Il Marchionini e il centrosinistra si rileggano Montanelli».

Orizzonte Scuola fa sapere che una decina di associazioni combattentistiche e d’arma si sono mosse contro la decisione sottoscrivendo «un appello al prefetto affinché blocchi l’iniziativa, per non cancellare la storia di Pallanza, dove Cadorna nacque il 4 settembre 1850 e dove riposano le sue spoglie, nel mausoleo costruito sul lungolago in epoca fascista».

Cristina Gauri