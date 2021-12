Roma, 21 dic – Se ancora non lo sapevate, la democrazia si regge sul silenziamento e la repressione del dissenso. Duole dirlo, ma è questo il messaggio che le istituzioni hanno mandato agli italiani. Da una parte c’è la verità di Stato, dall’altra gli irresponsabili e gli eversori. Questo nuovo principio della Repubblica italiana è stato stabilito, in ultima istanza, da Sergio Mattarella, e cioè dalla prima carica dello Stato. Osi criticare il presidente della Repubblica? Ti mandano a casa i Ros. Intendi esercitare il diritto di non vaccinarti? Per il Quirinale le tue opinioni non devono avere cittadinanza. Non si spiega altrimenti l’ennesimo monito di Mattarella, che ha accusato i media di aver dato eccessivo risalto ai no vax, dando così una picconata alla libertà d’informazione.

L’attacco ai media

Nel suo discorso di ieri alle alte cariche dello Stato, infatti, il presidente della Repubblica ha affermato: «La prima difesa dal virus è stata la fiducia della stragrande maggioranza degli italiani nella scienza, nella medicina. Vi si è affiancata quella nelle istituzioni, con la sostanziale, ordinata adesione a quanto indicato nelle varie fasi dell’emergenza dai responsabili, ai diversi livelli. Le poche eccezioni – alle quali è stato forse dato uno sproporzionato risalto mediatico – non scalfiscono in alcun modo l’esemplare condotta della quasi totalità degli italiani».

Mattarella contro i no vax

Il riferimento è chiaro: le «eccezioni» di cui parla il capo dello Stato sono i renitenti al vaccino. E Mattarella era già stato cristallino lo scorso settembre su come debbano essere trattati i cosiddetti no vax: «Non si invochi la libertà per sottrarsi alla vaccinazione, perché quell’invocazione equivale alla richiesta di licenza di mettere a rischio la salute altrui e in qualche caso di mettere in pericolo la vita altrui», aveva detto. Si può presumere che il presidente della Repubblica non fosse stato informato che in Italia non è stato imposto alcun obbligo vaccinale, e pertanto tutti i cittadini hanno libertà di scelta. O più probabilmente Mattarella era stato informato eccome, ma ha comunque voluto mandare un altro messaggio: siete liberi di fare quello che diciamo noi. Il non plus ultra della democrazia.

Democrazia addio?

Però, in effetti, ancora ci mancava la reprimenda del Colle nei confronti dei media. Credevamo fossero cose da dittatura sudamericana, ma viviamo in tempi eccezionali, e quindi tutto cambia e tutto si rimescola. Tanto che abbiamo assistito a un caso molto interessante: neanche un mese fa, il Tribunale civile di Milano ha emesso una sentenza in cui si citava tra le fonti del diritto anche «il monito del presidente della Repubblica». Così, neanche fossimo in una teocrazia sciamanica. Insomma, Mattarella – che dovrebbe essere il presidente di tutti gli italiani – ha escluso dal consesso civile milioni di cittadini che hanno deciso di esercitare un loro diritto. Proprio come ha fatto il suo pupillo Draghi. Ho sempre trovato esagerato parlare di «dittatura sanitaria» e «regime terapeutico». Eppure, Mattarella e i suoi fidi scudieri mi stanno facendo seriamente cambiare idea.

Valerio Benedetti