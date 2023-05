Latina, 6 mag — E’ caccia all’uomo a Latina: ha un nome e un volto lo straniero senza fissa dimora sospettato di avere sequestrato e stuprato una ragazzina di 16 anni e di aver picchiato il suo fidanzato mentre i due si erano appartati. L’immigrato, secondo quanto riporta Ansa, sarebbe infatti stato riconosciuto dalla ragazza attraverso una foto segnaletica: si tratta di un 30enne rumeno con numerosi precedenti alle spalle. Stupro a Latina, identificato lo straniero

Il raccapricciante episodio si è verificato nella notte tra mercoledì e giovedì. La coppia di fidanzati, alla ricerca di un poco di intimità, si era avventurata in un sito industriale dismesso in area Latina Scalo. Una mossa rischiosa dal momento che il luogo è infestato da stranieri, disperati, sbandati di ogni tipo che in quei capannoni fatiscenti hanno eletto la propria dimora. Dopo aver parcheggiato la minicar i due si erano avventurati tra i muri fatiscenti del sito, fino all’incontro con lo straniero che, stando alle ricostruzioni, stava fumando una dose di crack.

L’aggressione

L’uomo li avrebbe poi invitati a seguirlo dentro un vecchio ufficio. Lì li avrebbe poi aggrediti stendendo prima il ragazzo con un pugno e facendolo cadere a terra privo di sensi, e poi trascinando via la ragazza. Riavutosi dallo svenimento, il fidanzato ha poi chiamato i soccorsi e la polizia che hanno immediatamente fatto scattare le ricerche.

La storia si è conclusa giovedì mattina, con il ritrovamento della giovanissima vittima in stato di choc e il trasporto all’ospedale Santa Maria Goretti, da cui è stata dimessa ieri. Ha raccontato di non ricordarsi esattamente cosa sia successo. Stando alle ricostruzioni degli inquirenti lo straniero l’avrebbe sequestrata per tutta la notte, abusando di lei per ore. A Latina è tanta la rabbia per l’accaduto che i residenti, fa sapere il Messaggero, si stanno organizzando in ronde.

Cristina Gauri