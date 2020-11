Roma, 2 nov – Sta ancora facendo discutere il tweet in cui Giovanni Toti ha proposto di non varare alcun lockdown, ma di far rimanere a casa solo gli anziani. In realtà, questa è anche la conclusione avanzata da uno studio dell’Ispi (Istituto per gli studi di politica internazionale) e rilanciato, tra gli altri, anche da Repubblica e dal Corriere della Sera. La formula usata da Toti nel suo «cinguettio» non è stata effettivamente felice – e infatti il governatore della Liguria se n’è scusato, sia pur tenendo il punto sul merito della questione. Questo però non ha placato le polemiche, e anzi ha subito messo in moto Selvaggia Lucarelli, sempre in prima fila se c’è da spalare fango su qualche avversario politico.

Leggi anche: Isolare gli anziani invece di chiudere tutto. L’idea «eretica» per salvare l’Italia

Toti e la cocaina

In un suo commento pubblicato sul Fatto Quotidiano, la Lucarelli non si è lasciare sfuggire l’occasione e ha immediatamente dato fuoco alle polveri: «Che il tweet di Giovanni Toti fosse l’inevitabile conseguenza di un qualcosa tagliato male, in effetti, era un sospetto che avevamo in tanti», ha scritto l’opinionista evocando la cocaina. Per il resto, invece di analizzare il merito della questione – che, lo ripetiamo, riguarda un lockdown mirato per i più anziani, proposta avanzata dall’Ispi – la Lucarelli non guarda la luna, ma il dito che la indica: Toti «governa la Liguria, seconda regione più anziana d’Europa. Ergo – prosegue l’opinionista – l’ha senz’altro recentemente ri-votato una larga fetta di inutili che fino a un mese fa erano utili al voto. Potrebbe poi rammentare che un inutile vecchietto di 84 anni [Berlusconi, ndr], per giunta sopravvissuto al Covid, è non solo colui che l’ha creato professionalmente in Mediaset e politicamente in Forza Italia, ma anche chi paga lo stipendio a sua moglie [Siria Magri, ndr], direttore di Video News».

Selvaggia Lucarelli contro Bassetti

Ma la Lucarelli, dopo l’allusione alla coca «tagliata male» di Toti e la difesa a spada tratta degli anziani, mette nel mirino un altro bersaglio: «Infine, fossi in Toti, io in Liguria mi preoccuperei dei più giovani. Penserei per esempio a isolare domiciliarmente il cinquantenne Matteo Bassetti, così da impedirgli di dire di nuovo: “Questo è un paese di catastrofisti ma i numeri parlano chiaro: l’emergenza ospedaliera è finita” e di farsi selfie in ospedale con la mascherina al contrario». Peccato che Selvaggia non si renda conto che, seguendo il suo ragionamento, bisognerebbe rinchiudere anche… l’editore per cui lavora! Giusto il 18 ottobre, infatti, il Fatto Quotidiano era uscito in edicola con il seguente titolo: Basta panico: dati seri, ma non come a marzo. Cioè esattamente quello che sostiene, tra gli altri, Matteo Bassetti. Povera Selvaggia…

Elena Sempione