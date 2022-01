Roma, 17 gen — Non hai il green pass, non entri nel ricovero per senzatetto: e crepi di freddo. Molti clochard muoiono per ipotermia nelle notti invernali come cani, perché sprovvisti di passaporto verde che avrebbe loro aperto le porte di un rifugio per clochard. Cinque nell’ultimo mese a Roma, 6 dal novembre scorso. Tre solo negli ultimi giorni.

Il 14 gennaio è toccato a un 52enne romeno che dormiva sotto il cavalcavia tra via del Tintoretto e via Laurentina, seguito, nella mattina del 15 gennaio, da un 53enne polacco senza fissa dimora. Entrambi deceduti per assideramento. La stessa fine è toccata alcuni giorni prima a un altro senzatetto che aveva eletto la sua «dimora» nel parco del Torrione, al Prenestino. Anche il ricevere la carità, in questo inverno 2021-2022, è subordinato al possesso del salvifico green pass che non garantisce l’immunità, non garantisce la protezione dal contagio, non garantisce di «proteggere se stessi e gli altri», ma se non ne sei provvisto muori: non di Covid, ma di freddo.

Senzatetto senza green pass, il rifugio li respinge

«Molti clochard soffrono di problemi psichiatrici, spesso rifiutano tamponi e vaccini e quindi non possono accedere ai mezzi pubblici o ai locali di accoglienza», ammette candidamente il presidente della onlus Medicina Solidale Lucia Ercoli. Ercoli ha in carico la gestione dell’ambulatorio di cure primarie a San Pietro, centro sanitario di riferimento per i senzatetto. Lì i medici eseguono, ogni giorno, una media 80 tamponi in sinergia con l’Ifo San Gallicano diretto da Aldo Morrone.

Sforzi insufficienti