Roma, 23 ago – “Se entro il 15 settembre non saremo all’80% dei vaccinati dovremo valutare l’obbligo vaccinale“: lo annuncia il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. Obbligo che sarebbe a dir poco complicato da mettere in pratica, anche se ristretto a determinate fasce di popolazione (si parla dagli over 40 in su). Tuttavia, poiché come è normale che sia – visto che molti italiani sono in vacanza – ad agosto si registra un calo delle vaccinazioni, Sileri sgancia la bomba. Con la minaccia dell’obbligo magari si cerca di convincere gli scettici.

Sileri: “Se al 15 settembre non saremo all’80% dei vaccinati valuteremo obbligo”

Il dato che preoccupa il sottosegretario alla Salute è quello delle (poche) ospedalizzazioni per Covid, che riguardano quasi esclusivamente i non vaccinati. Pertanto se all’inizio dell’autunno non verrà raggiunto l’80% di copertura vaccinale occorrerà valutare l’obbligo. In un’intervista alla Stampa il sottosegretario alla Salute avverte: “Questa è l’ultima chiamata alle vaccinazioni. Se entro il 15 settembre non avremo superato la soglia dell’80% di popolazione che ha avviato il percorso di immunizzazione, dovremo valutare la possibilità di una forma di obbligo“. L’obbligo riguarderebbe le fasce d’età che “rischiano di più”, chiarisce Sileri. “Andrei a proteggere chi ha più di 40 anni. Non possiamo continuare a rallentare il lavoro ordinario degli ospedali”.

“Aziende? Meglio estendere green pass che obbligo vaccinale”

Il punto è che secondo il sottosegretario va alzata la soglia di copertura vaccinale. “Con la variante Delta, che si è rivelata molto più contagiosa, dovremo salire all’80% della popolazione. Forse anche qualcosa di più”, chiarisce. Sileri poi si dice non convinto sull’obbligo vaccinale nelle aziende. Per le attività produttive, afferma, “sarebbe più utile un’estensione del green pass rispetto a un obbligo vaccinale“. Il suo maggiore utilizzo deve essere legato all’andamento del contagio, quindi deve essere “estremamente flessibile” per “evitare chiusure e restrizioni”. La terza dose di vaccino sarà necessaria? “Se vedremo un aumento dei casi tra chi si era vaccinato, perché la copertura dell’immunizzazione è scesa con il passare dei mesi – risponde -, si dovrà fare una terza dose. Ma aspettiamo di leggere dati e numeri“.

Ipotesi obbligo per i dipendenti pubblici

Intanto, sul fronte dell’obbligo vaccinale per determinate categorie, si valuta la possibilità di estenderlo anche ai dipendenti pubblici. Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa fa il punto: “Nel mese di agosto il calo delle vaccinazioni era fisiologico, a causa delle ferie. Settembre sarà decisivo: capiremo qual è la quota dei no vax e quale quella dei cittadini che si possono ancora convincere. E allora faremo riflessioni su questo” per decidere se estendere l’obbligo.

Ad oggi vaccinato il 67,3% della popolazione

Chi è convinto che l’obiettivo dell’80% di vaccinati può essere raggiunto è il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo. “La prossima settimana – fa presente il generale – Regioni e Province autonome riceveranno 5,3 milioni di dosi di Pfizer e Moderna che si sommeranno ai 5 milioni e 859 mila già disponibili”. Inoltre, nonostante il calo fisiologico di agosto, gli italiani over 12 anni completamente immunizzati sono 36.354.666, ossia il 67,3% del totale (qui i dati ufficiali). Vaccinare quel 13% di italiani che manca all’appello in circa 5 settimane è possibile. Magari anche senza ricorrere all’obbligo (che sarebbe una rogna per il governo da un punto di vista giuridico e di assunzione di responsabilità).

