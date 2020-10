Commenti incresciosi che hanno suscitato l’immediata reazione dell’Amministrazione comunale. La maggioranza ritiene «pazzesco» che si debba «artatamente speculare» sulla fine atroce di una studentessa ingiustamente carcerata, stuprata per una notte da 17 aguzzini sul tavolaccio di una scuola e infine seviziata e gettata viva in una foiba. «Se non si comprende questo non si comprende nulla su un crimine, purtroppo non il solo, commesso non in una terra occupata, come si tenta di far credere, ma in Italia e su un’italiana», ha attaccato il Comune. Sulla questione ha voluto intervenire anche Roberto Menia, responsabile dei dipartimenti italiani all’estero di Fratelli d’Italia: «Per l’Anpi intitolare un parco alla Medaglia d’Oro Norma Cossetto, violentata e infoibata dai partigiani di Tito perché italiana, è bullismo. Vergogna eterna ai partigiani del negazionismo e dell’infamia!».

Cristina Gauri