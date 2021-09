Roma, 6 set — Vittorio Sgarbi prende verbalmente a scudisciate il direttore di Domani Stefano Feltri, ennesimo ultrà della segregazione e del terrore pandemico finito al centro delle polemiche per avere chiamato «evasori vaccinali» i renitenti al vaccino auspicando, per loro, l’esclusione al 100% dalla vita sociale.

Sgarbi bastona Feltri (non Vittorio)

Secondo Sgarbi «se io sono vaccinato, che ca**o me ne frega se un no vax non lo è? Sarà un problema suo che si ammala, no? Eh no, perché anche il vaccinato — incalza — può contagiarsi e può contagiare, per cui portiamo la mascherina anche sul buco del c*lo». Il sindaco di Sutri non ha mai fatto mistero della sua profonda antipatia per i dispositivi di protezione individuale. Le sue bordate contro le mascherine e gli insulti al ministro Speranza risuonano ancora tra le mura dell’Aula di Montecitorio. «Sono stato a Castellabbate e c’erano queste due ragazze degne di ogni attenzione, ma non le ho viste in faccia perché sono andate a fare il bagno con la mascherina. Fra questi fanatici del bavaglio c’è anche il direttore mascherato: Stefano Feltri, che nell’editoriale di ieri dice: escludiamo gli evasori vaccinali dalla vita civile».

L’evasore mentale

Quella dei vaccini è una setta, una religione, spiega Sgarbi: «che si contrappone alla setta di chi è contrario alla vaccinazione. Poi ci sono io del partito “fatti i ca**i tuoi”. Io il vaccino l’ho fatto, se non lo vuoi fare sono per l’appunto cazzi tuoi». Siamo una democrazia, o quel che ne resta. «Possiamo, in democrazia, accettare che venga pubblicato un editoriale con la proposta di togliere diritti ed escludere dalla vita sociale i non vaccinati? Come già sta accadendo, peraltro» specifica citando il caso dei musei. «E siccome i non vaccinati sono circa il 20% della popolazione, perché non consentiamo loro di fare quello che vogliono?». Conclude Sgarbi: «Tu, Feltri che invochi l’esclusione sociale per gli “evasori vaccinali”, non sei altro che un evasore mentale. Il Domani è tutto tuo, noi ci teniamo l’oggi».

Cristina Gauri