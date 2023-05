Siena, 5 mag – Presso l’Istituto Bandini di Siena, una docente candidata nelle liste del Partito democratico per le imminenti elezioni comunali, ha pensato bene di invitare tutti gli studenti maggiorenni a votare per lei attraverso la mail ufficiale della scuola, facendo della vera e propria campagna elettorale sfruttando la propria posizione e influenza sui ragazzi. Inviando messaggi propagandistici direttamente ai neo-elettori si mostra la precisa volontà di portare acqua al proprio mulino, un comportamento che non ha mancato di sollevare polemiche, trovando la netta denuncia da parte del centrodestra, il quale si sta preparando nel cercare di mantenere l’amministrazione del capoluogo senese anche per i prossimi cinque anni.

Arriveranno sanzioni disciplinari per la docente

Lo stesso istituto nel quale lavora la docente incriminata ha preso le distanze dall’accaduto: in una nota, la dirigenza si è detta “del tutto estranea a quanto inviato dalla professoressa, che ha agito a titolo personale”, per”un’azione avvenuta utilizzando i canali ufficiali e il logo dell’istituto fortemente lesiva dell’immagine dell’istituto stesso”. E nel medesimo comunicato, il dirigente scolastico Alfredo Stefanelli ha peraltro fatto sapere di aver già avviato la procedura per un’eventuale sanzione disciplinare.

L’imbarazzo del Pd

Non è mancato l’imbarazzo del Pd in seguito al gesto della professoressa, Anna Ferretti, candidata sindaco del centrosinistra, non ha nascosto un certo imbarazzo per quello che rischia già di prefigurarsi come un vero e proprio autogol elettorale per i dem senesi.”Sicuramente siamo in presenza di un errore che è stato subito ammesso e per cui la diretta interessata si è già scusata – ha commentato la candidata sindaca Pd sulla propria pagina Facebook – credo tuttavia che occorra riportare tutto nei binari della serenità, senza inasprire toni e polemiche”.

Andrea Grieco