Roma, 5 mag – Il tema della sicurezza è sempre di più all’ordine del giorno, la situazione legata al degrado e alle violenze nelle città italiane, soprattutto Milano e Roma, ha contribuito a trasmettere nei cittadini un’insicurezza diffusa e paura per la propria incolumità. Secondo un’indagine condotta da Eurispes in collaborazione con il dipartimento della pubblica sicurezza, un italiano su quattro (circa il 26,6%) non si sente protetto nella propria casa, specialmente al Sud (30,5%) e nelle Isole (38,4%). Fra i crimini che più preoccupano, in cima si trova il furto in abitazione (26,6%), seguito dall‘aggressione fisica (17,7%) e dalla paura di subire uno scippo (11,1%).

Manca sicurezza soprattutto per le donne

Analizzando la ricerca, emerge inoltre l’altissima percentuale di donne vittime di molestie sessuali: una su cinque ha affermato di essere stata vittima di molestie, quasi il 19%. Il sentimento di paura da parte di molte donne è giustificato dai moltissimi casi di cronaca che ogni giorno riempiono le pagine dei quotidiani nazionali, soprattutto le città con un più alto tasso di immigrazione sono quelle dove si riscontra una più alta percentuale di crimini legati alla sfera sessuale. Molte sono le donne che, anche solo per uscire di casa, prendono precauzioni: a livello nazionale un italiano su quattro (27,1%) afferma che acquisterebbe un’arma per autodifesa, l’8,7% porterebbe con sé uno spray al peperoncino, l’8,6% un coltello e il 3,6% comprerebbe un’arma da fuoco.

Immigrazione e aumento insicurezza

Per quanto riguarda la percezione dei reati, un italiano su cinque ritiene che gli stessi siano commessi maggiormente da stranieri, soprattutto per quanto riguarda quelli a sfondo sessuale. I dati reali, confermati dalle questure, sottolineano come questa non sia soltanto una percezione ma la realtà dei fatti. Chi continua a non collegare il fenomeno dell’immigrazione di massa con quello dell’insicurezza e dell’aumento delle violenze nelle nostre città, o è in mala fede o non riesce ad analizzare la realtà.

Andrea Grieco