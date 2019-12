Roma, 14 dic – Mettere il bavaglio a Salvini e ai leghisti senza se e senza ma. Questo, in sunto, il manifesto programmatico in sei punti scandito oggi pomeriggio dal “caposardina” Mattia Santori dal palco di Piazza San Giovanni a Roma durante la manifestazione nazionale “Roma non si lega”. Dopo aver letto da un foglio – nemmeno se l’era imparata a memoria – la solita, impalbabile supercazzola introduttiva tutta buoni sentimenti e vuoto pneumatico Santori è passato con l’elencare gli obiettivi che il movimento vorrebbe porsi. Obiettivi che, per nulla velatamente, sono un attacco all’ex vicepremier e al suo modo di fare politica, tanto avverso al movimento dei pescetti rossi.

Pretendiamo che chi è stato eletto vada nelle sedi istituzioni a lavorare.

2. Che chiunque ricopra la carica di ministro comunichi solamente nei canali istituzionali.

3. Pretendiamo trasparenza dell’uso che la politica fa dei social network.

4. Pretendiamo che il mondo dell’informazione traduca tutto questo nostro sforzo in messaggi fedeli ai fatti.

5. Che la violenza venga esclusa dai toni della politica in ogni sua forma. La violenza verbale venga equiparata a quella fisica.

6. Ripensare il decreto sicurezza.

Cristina Gauri