Ranieri proprio non riesce a spigarsi il perché di questi investimenti, di questo fiume di soldi indirizzato proprio su quel particolare villaggio. Un fiume di soldi che non ha prodotto grandi effetti in termini di infrastrutture create a beneficio della popolazione locale: «Sono stati spesi tanti soldi, ma non si capisce per cosa, visto che oggi nel villaggio è rimasta una piccola scuola costruita da italiani ma presa in carico dal governo kenyota perché altrimenti sarebbe stata chiusa; poi ci sono alcuni bambini sostenuti da una signora italiana. Orfanotrofi non mi risulta che ce ne siano. Mi dica lei se c’è da esserne orgogliosi», racconta. «Sono dunque soldi che sono stati spesi male, senza una logica, senza un controllo, senza un qualcosa che potesse giustificare questa attenzione, questi impegni, queste raccolte fondi, perché ce ne sono state diverse in Italia per progetti orientati su questo villaggio». La parola «puttanaio», ribadisce, non è quindi riferita alla gente di Chakama, «ma a questa stranezza. Ci sono stati anni in cui tutti gli italiani andavano a Chakama ma non si capiva per fare cosa».

Sul sequestro di Silvia ha una opinione per precisa: «Silvia è capitata lì per caso; è successo a lei perché era lì in quel momento, ma poteva capitare a chiunque», sostiene. Il rapimento, invece, non è stato frutto di improvvisazione, i rapitori «tenevano d’occhio la situazione; io ne ho visti di questi ragazzi di etnia “Orma” (pastori nomadi originari della Somalia ma insediatisi da tempo in territorio kenyota), tutti molto giovani, erano sia a Malindi che a Chakama. Magari avevano qualcuno nel villaggio che controllava la situazione e vedendo una persona sola si sono mossi». E avanza l’ipotesi di «un meccanismo già attivo e programmato da tempo. Un’azione del genere non si improvvisa. Tra l’altro a Chakama non c’è neanche il posto di polizia e questo loro lo sapevano».

Critiche anche riguardo l’attività di Africa Milele, che settimana scorsa è stata fatta oggetto di un blitz da parte delle forze dell’ordine proprio nel merito del sequestro di Silvia Romano: «bravi a fare marketing via web, via social, però cose concrete se ne sono viste poche», attacca portando l’esempio della sua Onlus: «con quello che produciamo diamo da mangiare a mille e duecento persone. Loro facevano giocare i bambini, ma questo non è un progetto sociale di cooperazione. I bambini africani sono talmente abituati a non avere nulla che giocano tranquillamente da soli con quello che trovano», spiega. «Poi sui costi, mandare a scuola un bambino per un anno costa un centinaio di euro; il pasto di un bambino costa sui 40 centesimi di euro. Sarebbe sufficiente andare a vedere i bilanci e chiedere con una certa somma cosa si è fatto, quanti bambini sono stati mandati a scuola, quanti bambini hanno mangiato». Ancora ombre sui bilanci quindi. «Occupandomi del settore, mi dà fastidio che si parli della cooperazione italiana in quel modo lì (Africa Milele) quando ci sono fior di organizzazioni che lavorano in modo serio. Non è un’immagine piacevole per l’Italia e se ne sta tra l’altro parlando tanto su giornali e telegiornali».

Cristina Gauri