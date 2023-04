Pesaro, 27 apr — Si è presa da sola a sassate, simulando un’aggressione in pieno giorno, gettando il quartiere nello sconcerto e nel panico per il timore che per le strade si aggirasse un pericoloso aggressore. Salvo poi confessarlo allo psichiatra dell’ospedale di Torrette, a Pesaro, cittadina teatro di questa assurda vicenda.

“Mi sono presa a sassate da sola”

«Ho fatto tutto da sola», ha riferito la colf 55enne che ieri mattina è stata trovata con gravi ferite alla testa, compatibili con delle sassate, in via Montenevoso, una strada minore nei pressi delle più trafficate via Milano e Strada Statale. La donna, che stando a quanto riportato dal Mattino soffrirebbe di forti disagi psicologici, avrebbe giustificato la propria condotta confidando di provare frustrazione legata al proprio lavoro, ritenuto poco soddisfacente. Probabilmente una sorta di grido d’aiuto frutto della disperazione, per richiamare l’attenzione su di sé. Sulle reali motivazioni sanno indagando i medici. La versione fornita dalla donna una volta in ospedale sarebbe stata confermata da alcune riprese delle telecamere di sicurezza presenti nella zona.

Un salvataggio grottesco

A dare l’allarme intorno alle 9, allertando carabinieri e polizia, sono stati i vicini di casa dopo aver sentito le grida della 55enne. Le forze dell’ordine si sono immediatamente messe sulle tracce del compagno della donna. Solo successivamente sarebbe emerso che la colf si era presa a sassate da sola. Ma i particolari grotteschi non finiscono qui, perché l’eliambulanza di cui il personale del 118 aveva richiesto l’intervento, nell’atterrare sulla statale all’altezza di via Milano nell’area dismessa di un benzinaio, ha urtato contro un cartello stradale danneggiando l’elica; i pezzi sono volati contro le abitazioni vicine creando ulteriormente scompiglio nel quartiere. Il mezzo non è stato in grado di riprendere il volo. La donna è stata portata d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette in codice rosso. Non sarebbe, tuttavia, in pericolo di vita. L’abitazione è stata «sigillata» dalla polizia.

Cristina Gauri