Roma, 6 dic — Francesco Facchinetti, a quanto pare, è l’unico ad essersi ricordato di Davide Giri. Non si è inginocchiato nessuno per l’atroce omicidio dell’ ingegnere di Alba ammazzato a coltellate da Vincent Pinkney, un afroamericano 25enne in libertà vigilata membro di una gang e arrestato 11 volte negli ultimi anni. Ammazzato e scannato come un cane, senza apparente motivazione, così come Pinkney aveva tentato di ammazzare a coltellate Roberto Malaspina, anche lui ricercatore a New York e anche lui italiano, che se l’è «cavata» con alcune ferite e un trauma che sarà difficile cancellare.

Solo Facchinetti si ricorda di Davide

Ad oggi, Francesco Facchinetti è stato l’unico a voler sollevare la questione: perché influencer e mondo dello spettacolo e della cultura danno rilevanza a tutte le vittime, vere o presente che siano, ma tacciono di fronte all’omicidio di un italiano? «Ho visto gente scendere in pazza per il movimento LGBT. Ho visto protestare per la pacca sul culo. Ho visto il mondo mettersi in ginocchio per un afroamericano ucciso da un poliziotto. Tutto giusto ma come mai nessuno dice nulla sull’omicidio di un ragazzo italiano a NewYork?», ha twittato il figlio d’arte. Ricevendo così una buona dose di messaggi di sostegno, ma anche l’infornata, uguale e contraria, di critiche e insulti da parte degli alfieri del politicamente corretto.

Nessuno si inginocchia

A parte Facchinetti, quindi, nessuno ha condannato, nessuno ha stigmatizzato, processato, messo alla gogna: la vita di Davide, strappata dalla furia bestiale delle coltellate del suo omicida, non vale la «pacca sul culo» a Greta Beccaglia, con la quale i media ci hanno ossessionato alla nausea per una settimana. O le finte «aggressioni omofobe» che fanno sanguinare il cuore ed invocare la legge Zan. Nessuno si è inginocchiato, dicevamo. E’ rimasta in piedi la Boldrini, che si era prostrata a terra per la morte di George Floyd. Davide Giri è finito subito nel dimenticatoio, così come le Desirée Mariottini, le Pamela Mastropietro, gli Ermanno Masini, Daniele Carella, Alessandro Carole’, gli Stefano Leo.

Ho visto gente scendere in pazza per il movimento LGBT. Ho visto protestare per la pacca sul culo. Ho visto il mondo mettersi in ginocchio per un afroamericano ucciso da un poliziotto. Tutto giusto ma come mai nessuno dice nulla sull’omicidio di un ragazzo italiano a NewYork? — Francesco Facchinetti (@frafacchinetti) December 5, 2021

Cristina Gauri