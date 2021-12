Roma, 6 dic – È iniziato oggi l’apartheid, cari non vaccinati. Siete pronti?

L’apartheid dei non vaccinati

Qualcuno si indignerà pure per il paragone, del resto siamo in un mondo dove “indignarsi” ottiene sempre grandi consensi e applausi, specialmente se si è dalla “parte giusta”. Ma l’apartheid dei non vaccinati è reale, concreto, e non si tratta neanche di un’interpretazione. Il super green pass da oggi in vigore lo rende tremendamente quotidiano, nel suo dramma, nella ossessione verso un vaccino che non si capisce bene in cosa abbia dimostrato la sua efficacia, se c’è ancora chi – come “l’onnipresente Massimo Galli” – chiede ancora un Natale dove si stia molto attenti anche ad abbracciarsi. Dopo tre dosi, dopo oltre tre quarti di popolazione che ha accettato con sforzo enorme di sottoporsi al siero.

Eppure non basta mai, come non basta mai la percentuale dei vaccinati: 60, 70, 80, ma neanche 90 per cento sembra andare bene. Per essere ancora, per l’ennesima volta, fermi al febbraio 2020. Come se non fosse passato un giorno. E con l’Ansa che ci racconta dei primi sanzionati, a Roma, a far capire che con la segregazione non si sta scherzando affatto.

Oltre 7 milioni di segregati



7 milioni “inspiegabilmente” non vaccinati che da oggi non potranno fare quasi nulla. E non si parla solo di svaghi, di cinema, ristoranti, bar. Ma anche di attività essenziali come il lavoro. 7 milioni con il solo torto di non volersi iniettare per forza un siero ogni tot mesi, e per diversi anni, come la stessa Pfizer ha dichiarato di voler fare nei prossimi anni. 7 milioni che non pensano – strano – di voler passare la vita sotto controllo. E per cosa, per un farmaco che risolva la questione? Macché. Solo per una tiritera infinita di dosi e somministrazioni. Talmente efficaci che dopo sei mesi ci hanno richiesto addirittura l’obbligo delle mascherine all’aperto. È l’apartheid per i non vaccinati, bellezza. Che si incrocia con la fregatura per i vaccinati. Ma sono dettagli.

Stelio Fergola