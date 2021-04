Roma, 5 apr – I nostri connazionali non ce la fanno più. A forza di confinamenti, zone gialle e zone rosse, coprifuoco, serrate natalizie e pasquali, non può che crescere sempre di più il malcontento degli italiani nei confronti delle restrizioni anti-Covid imposte da Conte e da Draghi. I numeri, del resto, parlano chiaro: secondo un sondaggio condotto da Alessandra Ghisleri per la Stampa, infatti, quasi 7 italiani su 10 ne hanno le tasche piene delle continue chiusure. Il malessere, inoltre, non è solo economico, con 10 milioni di connazionali a rischio povertà, ma anche psicologico: come era stato ampiamente previsto, la clausura forzata ha causato numerosi danni alla psiche della popolazione.

Giovani e anziani

Chi ci ha rimesso di più, ovviamente, sono i giovani. Costretti in casa a perdere la loro gioventù, colpevolizzati come untori da una stampa criminale, i ragazzi stanno scontando più di tutti la situazione a livello psicologico. E non è un caso che, secondo il sondaggio di Euromedia Research, siano proprio gli studenti italiani i più contrari a nuove restrizioni: ben il 55 per cento. Chi invece sembra non risentire troppo di questo disagio è la popolazione anziana: solo un italiano su tre ha affermato di non aver accusato cedimenti, e di questi il 34 per cento è formato proprio dai pensionati.

Gli italiani contro le restrizioni

Se andiamo ad analizzare i dati su basi geografica, dove si accusa più stanchezza psicologica è il Nordest con ben il 45 per cento. In generale, comunque, questi casi di stress, depressioni e cedimento tra gli italiani non derivano tanto dal timore di essere contagiati, ma proprio dall’inasprimento delle restrizioni: la quotidianità è stata stravolta, posti di lavoro sono stati persi, vite sono state spezzate. È una situazione pesante e il punto di rottura non è poi così lontano. Non è un caso che, per quanto riguarda le nuove restrizioni, solo il 26,8 per cento degli intervistati è favorevole al prolungamento fino al Primo maggio, mentre il 64,3 per cento non ne vuole più sapere. Il governo Draghi è avvisato.

Gabriele Costa