Reggio Emilia, 29 lug — Sarebbero almeno una decina i ragazzi dai 17 ai 22 anni caduti nella sordida ragnatela di abusi sessuali e pratiche estreme di Daniele Franci, il 45enne direttore del centro teatrale Étoile di Pieve arrestato ieri mattina dai carabinieri con l’accusa di violenza sessuale aggravata dalle condizioni di inferiorità psichica delle vittime, e in un caso dall’abuso di relazione di servizio perché un ragazzo lavorava con lui. Gli abusi si sarebbero consumati nella sede della scuola teatrale, una villa di metà Settecento che ospita l’associazione culturale no profit coordinata dal Franci in cui fino a ieri venivano promossi laboratori e spettacoli teatrali.

Il direttore Franci avrebbe abusato di dieci ragazzini

Secondo l’ipotesi investigativa, riferisce stamattina il Resto del Carlino, il direttore dell’Etoile avrebbe approfittato del proprio ascendente sui giovani allievi per approfittare di loro attraendoli nel meccanismo di abusi e violenze che aveva sapientemente costruito nel corso degli anni. Una macchina oliata subdolamente da lusinghe e promesse di gloria facendo leva sulle velleità artistiche e sui sogni delle giovanissime vittime.

I ragazzi, tutti maschi, hanno tra i 17 e i 22 anni: si tratta di quattro minorenni e sei maggiorenni, in gran parte reggiani, ma nel gruppo figurano giovani provenienti da altre parti d’ìItalia. Non tutti hanno — per ora — sporto denuncia. Gli investigatori non escludono infine che possano esserci altre vittime, che finora non hanno voluto esporsi e denunciare per vergogna o paura. Le indagini sono scattate a metà aprile, con la prima denuncia ai carabinieri da parte di un maggiorenne.

Un mix di sottomissione, venerazione e paura