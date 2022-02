Roma, 14 feb – Mentre la pandemia è agli sgoccioli e l’Europa sta allentando le restrizioni, in Italia da domani scatta l’obbligo di super green pass per gli over 50 e il consulente di Speranza, Walter Ricciardi afferma: “L’obbligo deve restare tutto l’anno”. In controtendenza rispetto a gran parte dei Paesi Ue, in Italia non solo sono ancora in vigore tutte le restrizioni anti Covid come nel pieno della pandemia (ad eccezione della mascherina all’aperto), ma la stretta aumenta ancora.

Da domani scatta l’obbligo di super green pass per i lavoratori over 50

Da domani 15 febbraio e fino al 15 giugno il super green pass (vaccinati e guariti) diventa obbligatorio per i lavoratori del settore pubblico e di quello privato (autonomi e professionisti compresi) che hanno più di 50 anni di età. Senza certificazione verde valida, il lavoratore non può entrare negli uffici, nelle aziende, nei negozi e in ogni altra sede di lavoro, pena la sospensione dall’incarico e dallo stipendio. “Dal 15 febbraio 2022 – si legge nel decreto – i soggetti ai quali si applica l’obbligo vaccinale per l’accesso ai luoghi di lavoro nell’ambito del territorio nazionale devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi Covid-19 di vaccinazione o di guarigione”. Nel dettaglio, i lavoratori over 50 devono essersi sottoposti nei tempi previsti a due dosi di vaccino, oppure a una dose più guarigione.

Ecco le sanzioni per chi non è in regola

In base al decreto legge del 7 gennaio l’ingresso nella sede di lavoro senza super green pass è vietato. Per i giorni di assenza ingiustificata “non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento”. La sanzione amministrativa per chi venisse colto sul luogo di lavoro senza certificazione “è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500″. In caso di violazione reiterata, la sanzione è raddoppiata. Inoltre si applica una sanzione di 100 euro agli over 50 che alla data dell’1 febbraio non abbiano fatto la prima dose. Ma anche a coloro che dopo l’1 febbraio non abbiano fatto la seconda dose. Nonché a chi non si è sottoposto al richiamo o booster “entro i termini di validità delle certificazioni verdi Covid-19”. Le multe arrivano con la cartella dell’Agenzia delle entrate. In caso di omissione, gli addetti ai controlli rischiano una multa da 400 a 1.000 euro.

Ricciardi: “L’obbligo di green pass deve restare in vigore fino alla fine dell’anno”

Sul fronte del green pass poi, mentre ancora è in corso il dibattito su quando iniziare ad allentare le restrizioni – considerato che il 31 marzo finisce lo stato di emergenza sanitaria – arriva la doccia gelata di Walter Ricciardi. Il consulente scientifico del ministro della Salute è più apocalittico che mai. Il coronavirus “non scomparirà: una nuova malattia si è aggiunta a quelle che già conoscevamo. Ed è molto più grave dell’influenza. L’obbligo deve restare in vigore fino alla fine dell’anno”. Risponde così Ricciardi a Repubblica. “Non dobbiamo pensare che sia tutto finito. Certo, i risultati raggiunti devono soddisfarci, ma il virus continua a circolare e ci vuole ancora attenzione, abbassare le difese rende possibile un ritorno di fiamma dell’epidemia. L’obbligo in questo momento è funzionale a evitare questo ritorno – sostiene convinto -. Ci sono ancora 5 milioni di non vaccinati che tengono alto il numero dei morti. Per loro il virus resta molto temibile”.

Il consulente di Speranza: “Insieme alla vaccinazione, il green pass deve diventare uno dei due perni della nuova normalità”

A sentire Ricciardi, dunque, il green pass “serve ancora. Insieme alla vaccinazione deve diventare uno dei due perni della nuova normalità. Se li togliamo siamo a rischio. Sarebbe la terza volta che facciamo lo stesso errore, il terzo anno in cui pensiamo che tutto sia finito e poi ci troviamo con la curva che risale. Deve essere chiaro a tutti: il virus circola ed è temibile. Per tutto questo 2022 obbligo e green pass vanno mantenuti. Siamo ancora in un anno di passaggio. Va visto cosa succederà ad ottobre per capire se il virus si ripresenterà e con quale veemenza. Così è fondamentale avere già attivi gli strumenti che ci permettono di combatterlo nel modo più efficace”, afferma il consulente di Speranza.

Ancora la bufala che la certificazione verde protegge dall’infezione

Quello che fa specie, al di là dell’inquietante scenario di nuova normalità evocato da Ricciardi, è che il medico continua ostinatamente ad affermare cose non vere. “Uno dei perni” della lotta al Covid in Italia “oltre alla vaccinazione sono i green pass che ci consentono sostanzialmente di frequentare gli ambienti al chiuso in maniera sicura: chi è vicino a noi non è infetto e non può contagiarci“, afferma. Niente di più falso, come ormai pacificamente ammesso da quasi tutti. Il green pass non ha nulla a che fare con la salute pubblica e i possessori possono essere infetti ed infettare. E’ stato imposto per obbligare le persone a vaccinarsi. Ora siamo oltre il 90% della popolazione vaccinata e la pandemia volge al termine. Vedremo per quanto tempo ancora il governo manterrà il green pass.

