La “Super Patata” che alza la gonna traumatizza i bambini di prima media: genitori in rivolta a Roma

Roma, 23 feb — Finimondo in una scuola media di Roma, dove alcuni professori «burloni» o con una concezione un po’ distorta dell’insegnamento hanno mostrato ad alunni di prima media il video di uno sketch con un’eroina che sconfigge il male alzando la gonna.

E’ accaduto all’istituto comprensivo Bruno De Finetti a Fonte Laurentina, e il filmato proviene dalla trasmissione di fino anni Novanta Hollywood Party. Nella clip l’eroina in questione — dall’evocativo nome di Super Patata e interpretata dall’attrice comica Carla Signoris — sconfiggeva i criminali alzandosi la veste e mostrando loro le parti basse da cui sparava lampi, fulmini e saette. Lo riporta il Messaggero.

La Super Patata crea scompiglio in classe

Un po’ grottesco e decisamente poco adatto a una lezione in una classe di pre adolescenti appena usciti dalle elementari. Anche perché i ragazzini, quando c’è da assorbire il peggio e trasporlo nella realtà, sono delle spugne impareggiabili. E quindi ecco tutti i maschi a tormentare le compagne: «Allora anche tu hai la super patata, me la fai vedere?». A proporre il video è stata una professoressa di italiano che sostituiva la docente in maternità. «Non volevo nuocere al buon nome della scuola», si è difesa lei, «studiavamo gli eroi dell’antica Grecia e il mio intento, forse ingenuo, era far vedere che dopo Wonder Woman non esistono eroine». E se gli intenti dell’insegnante possono sembrare cristallini, a far da contraltare e causare l’esplosione di rabbia dei genitori è stata invece la frase, pronunciata dalla stessa prof e subito riferita dai pargoli: «Non dite niente ai genitori».

Er padre de li Santi come ciliegina sulla torta

A corredo di questa strana mattinata si aggiunge anche un video sul bullismo che si chiude con il suicidio del giovane, e dulcis in fundo il celebre sonetto di Gioacchino Belli Er padre de li Santi, ovvero un dettagliatissimo elenco dei nomi utilizzati per indicare l’organo maschile: «uscello, ciscio, nerbo, pennacolo, scafa, arma, fallo, asta, verga», e via discorrendo. Qua la Super Patata può solo accompagnare. Scene da film con Alvaro Vitali nei panni di Pierino. Non proprio quello che ti aspetteresti da un’insegnante di prima media. «Insegnasse loro la grammatica invece di trovare questi escamotage», punta il dito uno dei papà. «Mia figlia non voleva andare in classe, ha iniziato a piangere per paura che iniziasse a parlare dell’organo femminile».

Al coro delle proteste genitoriali si è aggiunto anche Mario Rusconi, presidente dell’Associazione nazionale dei presidi di Roma, definendo le modalità didattiche della prof «il contrario dell’educazione sessuale, questa è diseducazione, questi video sono disarmanti nella loro rozzezza sessista». Un «video diseducativo che non attiene alla didattica né alla sessualità. La donna viene messa alla berlina», denuncia commentando il clip della Super Patata. E poi ammette: «Noi non abbiamo una formazione adeguata per gli insegnanti, manca un codice deontologico dei docenti nella scuola italiana» e inoltre «non è diffusa una sana educazione sessuale tra i ragazzi che dovrebbe essere fatta con grande accortezza e cautela specie in quella età in cui si affacciano all’adolescenza».

Cristina Gauri