Roma, 31 mag – Cosa ci inventiamo oggi per attirare un po’ l’attenzione? Ci sdraiamo per terra su qualche striscia pedonale e rischiamo di prenderle dagli automobilisti? Ma no, stavolta cambiamo copione, viva l’originalità, facciamo una bella irruzione in studio a Ballando con le stelle. E’ quanto pensato da due attivisti del gruppo Restore Wetlands, attivo in Svezia, una delle varie sigle utilizzate dagli eco-burattini per compiere gesti inconsulti. E così, i due prodi guerriglieri del clima, si sono fiondati sul palco durante lo spettacolo televisivo svedese Let’s Dance, lanciando polvere gialla e mostrando uno striscione. Il blitz è però durato meno del previsto, perché un velocissimo cameraman non ha perso tempo per allontanare “gentilmente” i due sventurati. In che modo? Colpendo uno di loro con una telecamera che si muoveva su un binario.

Svezia, irruzione a Ballando con le stelle: il cameraman interviene così con la telecamera

L’eco-sciocco, colpito all’improvviso dalla telecamera, è caduto a terra. L’altro compagno di scorribande ha tentato invece di proseguire la protesta, ma è stato bloccato e portato via dallo studio dagli uomini della sicurezza. Come se niente fosse, nel frattempo i ballerini hanno proseguito l’esibizione. “Non possiamo sederci dalla parte del pubblico e limitarci a guardare mentre le nostre vite sono minacciate dal collasso climatico”, hanno affermato gli attivisti di Restore Wetlands dopo l’incursione a Ballando con le stelle. Non potranno sedersi, di sicuro però possono sdraiarsi, travolti da una telecamera. In fondo, è la sottile differenza tra ballare con le stelle e vedere le stelle.

Alessandro Della Guglia