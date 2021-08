Roma, 26 ago — Il cortocircuito — e l’annessa bufera social — sono serviti: accade quando un consigliere — donna, del Pd e componente della commissione regionale pari opportunità — difende l’operato dei talebani, causando l’immediata levata di scudi della dirigenza del partito. Che ora ne chiede le dimissioni.

Il consigliere Pd che difende i talebani finisce nei guai

Protagonista della vicenda è Nura Musse Ali, avvocato e consigliere regionale della Toscana. «Forse qualcuno rimarrà sorpreso», dichiara in un’intervista rilasciata al Tirreno «ma sono a favore della presa del potere da parte dei fondamentalisti in Afghanistan, non perché condivida il loro modus operandi. Ritengo che quello che stiamo vivendo fosse una tappa obbligata della storia». Tanto è bastato per provocare un vero e proprio terremoto in seno ai dem, con relativa richiesta di dimettersi da tutte le cariche. «L’intervento è stato a titolo personale e ci dissociamo dalle frasi sull’appoggio al regime talebano», fanno sapere imbarazzati dalla dirigenza. A sollevare il caso di Nura Musse Ali è stato il leader della Lega Matteo Salvini che ha twittato lo stralcio incriminato dell’intervista.

“Gli Usa hanno peggiorato la situazione”