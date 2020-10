Roma, 28 ott – “Tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali di altri” questa è una citazione di Orwell che di solito piace molto a sinistra, ove si ipotizzano ancora distopie mentre ci viviamo già dentro. In questo caso gli animali più uguali degli altri sono i giornalisti e i politici che hanno potuto sedere nella platea e sul palco dell’unico teatro aperto di tutta Italia, ovvero quello Parioli, dove si tiene il Maurizio Costanzo Show.

L’incazzatura del web con il Maurizio Costanzo Show

Il Maurizio Costanzo Show, giunto alla sua 38esima edizione, è adesso oggetto di una shitstorm social e la ragione è ben comprensibile. La puntata andata in onda martedì sera su Canale5, infatti, è stata registrata il giorno precedente. Ebbene sì, lunedì 26 ottobre, giorno in cui è entrato in vigore il nuovo Dpcm che ha nuovamente decretato la chiusura di cinema e teatri.

Mentana, Giletti, Raggi tutti nel solo teatro aperto

Non solo: sul palco erano presenti in gran numero proprio coloro che solitamente ci fustigano sui nostri cattivi costumi, “accollandoci” la responsabilità unica di una pandemia globale Enrico Mentana, Massimo Giletti, Giovanna Botteri, Virginia Raggi e il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri. L’unico “fuori dal coro” era Nicola Porro. Cosa ha fatto adirare, in particolar modo le persone sui social, oltre al fatto che erano quasi tutti senza mascherina, sebbene seduti in poltrona con le barriere di plexiglass a dividerlo?

E tutti gli altri teatri valgono meno del Maurizio Costanzo Show?

Sicuramente il fatto che il teatro, pieno di pubblico, è l’unico in tutta Italia a cui sia stato concesso di rimanere aperto. Non solo: pare vi resterà almeno per un altro mese. Insomma, la solita faccenda dei figli e figliastri. Il teatro può rimanere aperto – purché le anime belle e i politici possano farci la passerella dentro.

Ilaria Paoletti