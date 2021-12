Roma, 18 dic – Terremoto in Lombardia, con una forte scossa avvertita anche a Milano. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma ha confermato la magnitudo 4.4, con epicentro del sisma a Bonate Sotto, comun di seimila abitanti dell’Isola bergamasca. Stando a quanto rilevato, la profondità è stata stabilita a 26 chilometri, con scosse avvertite in diverse zone della Lombardia. La scossa è stata registrata stamani alle 11.34. Un anno fa, il 17 dicembre 2020, un’altra scossa di terremoto era stata avvertita a Milano, con magnitudo tra 3.8 e 4.3 della scala Richter.

“Nessuna segnalazione di danni al momento”

Nessun danno particolare segnalato, in base a quanto riferito dai Vigili del Fuoco. Scossa #terremoto ML 4.4 alle ore 11:34 nella zona di #Bergamo. Al momento, nessuna segnalazione di danni e richieste di soccorso sono giunte alle sale operative dei #vigilidelfuoco”, si legge sull’account Twitter dei Vigili del Fuoco. “Terremoto #Lombardia. La nostra #SalaSituazioneItalia è in contatto con le strutture di #ProtezioneCivile sul territorio. Verifiche in corso”, twitta il Dipartimento di Protezione Civile.

Terremoto in Lombardia, persone in casa e scuole evacuate in diverse città

A causa della scossa avvertita, a Milano la metro M5 è stata sospesa per alcuni minuti. Molte le persone in strada, uscite di corsa dai negozi in preda al panico. Evacuata, in via cautelare, la scuola media di via De Andreis a Città Studi.

Una forte scossa è stata sentita anche a Vimercate, in Brianza. Davanti a un supermercato vi sarebbe stato un incidente stradale provocato dal panico suscitato dal terremoto. Mentre a Treviglio, non lontano dall’epicentro del sisma, sono stati evacuati gli studenti della scuola superiore Isis Zenale e Butinone. Anche a Lecco, dove i Vigili del fuoco hanno ricevuto decine di chiamate, gli studenti sono stati evacuati dalle scuole locali. Tantissimi i commenti sui social: “Sembrava di stare sulle montagne russe”, “Mai sentita una scossa del genere”, “Tremava tutto”.

Alessandro Della Guglia