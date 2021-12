Prima era il 70%, oggi il 90% se non – possibilmente – il 100% dei soggetti vaccinati per raggiungere l’immunità di gregge. Prima le dosi si mantenevano a una certa temperatura, da rispettare rigidamente. Oggi si va in piazza a usufruire dell’offerta «un vaccino per un panino». Prima col vaccino non ti infettavi o era molto raro. Oggi «si sapeva già», salvo commentare lo studio di Oxford su 98mila unità da cui si evince che la copertura vaccinale (che non ti manda in ospedale) ha durata di circa tre mesi. Sarà il progresso della scienza che porta a tutti questi dietrofront? Difficile supporlo, anche perché ormai si tratta di una narrazione i cui cambi di passo superano di gran lunga le certezze che inizialmente venivano spacciate per dogmi intoccabili. Una narrazione che, a veder bene, ha più il sapore di propaganda. Si chiama dittatura «info-psico-sanitaria».

Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di dicembre 2021

Come voi lettori sapete, io faccio il medico da quasi 42 anni, e sono stato sospeso non dall’ordine ma dai contatti diretti con i pazienti, in quanto ho liberamente scelto di non vaccinarmi. Questa cosa mi ha creato grossi problemi, professionali, economici, d’immagine e di mille e una natura. Però io ho pensato di anteporre i miei ragionamenti persino alle mie strette convenienze economiche e professionali.

Non vaccinarmi: una scelta ponderata

Adesso vi spiego perché ho scelto di non vaccinarmi. La prima possibilità è che io sia pazzo. E invece non è così: io mi sono limitato a leggere la letteratura scientifica attentamente, ho sentito molti pareri e ho capito tre cose. La prima (che era evidente fin dall’inizio), che la durata del picco anticorpale dei cosiddetti vaccini/sieri immunologici è limitatissima nel tempo. Questo dicono di scoprirlo ora, ma lo si sapeva già dall’inizio. Pfizer lo sapeva già dall’inizio.

Secondo: io ho avuto il Covid, che nel mio caso è stata una banale influenza curata con…