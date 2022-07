Roma, 8 lug — Nel novembre dell’anno scorso la «pacca sul c*lo» data in diretta alla cronista sportiva Greta Beccaglia in collegamento tv dallo stadio Castellani fece infuriare la polemica per settimane, finendo nel tritacarne mediatico: da sinistra a destra tutti avevano chiesto la testa del responsabile di quel gesto — sicuramente becero, sicuramente deplorevole — che a lui era parso una semplice goliardata post-partita, l’Empoli-Fiorentina del 27 novembre 2021. Ora per Andrea Serrani, ristoratore marchigiano di 45 anni, si mette ulteriormente male. Sì perché per la Procura non si trattò di una bravata. Per questo motivo, dopo aver chiuso le indagini ha chiesto il rinvio a giudizio con l’accusa di violenza sessuale.

Andrea Serrani rinviato a giudizio per la toccata di c*ulo alla Beccaglia

La Beccaglia, 27 anni, ha denunciato il gesto e si costituirà parte civile al processo. Nell’inchiesta compare anche un altro indagato: si tratta di un tifoso toscano, anch’egli di 45 anni, che, sempre quella sera avrebbe molestato verbalmente la giornalista. Identificato per mezzo delle telecamere interne dello stadio, per lui è già scattato il Daspo: non potrà entrare allo stadio per un periodo di due anni. «Da subito Andrea Serrani ha chiesto scusa alla signora Beccaglia per il suo gesto grave e pesante», aveva affermato in un video l’avvocato Roberto Sabbatini, legale del tifoso dell’Empoli. Nulla di fatto. La sexy-cronista ha reclamato la testa di Serrani su di un piatto d’argento.

I fatti