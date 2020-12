Roma, 1 nov -Tik Tok, è meglio essere homisexual: ovvero come “fingersi” gay può far guadagnare molti follower, lo sanno bene alcuni giovani influencer che, giocando con lal loro sessualità ambigua, stanno facendo spopolare il trend “homisexual”. Ovvero maschi dichiaratamente eterosessuali che “giocano” tra di loro baciandosi, palpandosi, et cetera et cetera.

TikTok, il trend “homisexual”

La moda homisexual ha spinto a parlarne persino il New York Times, che gli ha dedicato un articolo: “I ragazzi etero sono sempre stati attratti dalle ragazze che civettano tra loro”, ha sottolineato al quotidiano Ercan Boyraz, responsabile degli influencer presso Yoke Network. Boyraz ha fatto presente come questi continui ammiccamenti e scambi di effusioni siano, tuttavia, ad uso e consumo del pubblico femminile. Se prima, infatti, erano gli uomini a rimanere inebetiti davanti alle tendenze pseudo lesbiche di alcune donne, “ora sono le ragazze ad essere affascinate da quella stessa idea”.

“Abbattere le barriere”

Alcuni influencer sono stati presi in particolare analisi dal New York Times. Uno di questi Connor Robinson, appena diciassette anni e dichiaratamente eterosessuale, nelle sue storie su TikTok si bacia spesso con i suoi amici. A dire suo, per “abbattere alcune barriere”. “Di solito, facevo video divertenti in cui ballavo e cose del genere. Ma adesso sembra che le cose siano cambiate”. Insomma, giocare con la sessualità “fluida” fa guadagnare più follower: “Le ragazze sono attratte da due piacenti TikToker, con un seguito enorme, che esprimono insieme il loro lato sessuale”.

Più di 50 milioni di risultati

Josh Richards invece ha la bellezza di 23 milioni di follower e fa della sua particolarità video in cui si immortala mentre “casualmente” gli cade l’asciugamano e rimane in costume adamitico davanti ai suoi amici, arrivando a baciarli. Sempre secondo il New York Times, la maggior parte dei follower è, comunque, di sesso femminile. Gli influencer di TikTok hanno compreso che le donne trovano “sexy” questo modo di fare e non ci hanno pensato troppo su. L’hashtag homisexual su TikTok da più di 50 milioni di risultati.

Ilaria Paoletti