«Nessuno, anche all’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio, è stato in grado di assistermi», riferisce la donna alla Verità, «ho visto il mio volo partire e sono rimasta abbandonata a me stessa per ore, vivendo un attacco di panico, dentro un aeroporto che ho trovato molto disorganizzato». A tutto il disagio si aggiunge la burocrazia legata alle quarantene: tre giorni persi e cinque giorni di isolamento che la donna si era impegnata di rispettare, senza poter abbracciare i propri cari. «Mia figlia ha sei anni ed è diabetica di tipo 1», spiega, «se il padre avesse dovuto recarsi a lavoro e non avesse potuto assisterla a causa del mio ritardo, chi se ne sarebbe preso cura fino al mio rientro?».

Alla signora Erdas non è rimasto niente altro da fare che compilare il modulo di reclamo della compagnia aerea. «Se nel documento di reclamo mi vengono prospettate determinate opzioni in termini di assistenza anche economica che avrei potuto ricevere», prosegue, «forse avevo dei diritti che in quel momento, quando sono stata bloccata all’aeroporto di Bergamo, non conoscevo; e questi diritti sono stati calpestati tutti; quindi oltre al danno ora mi tocca anche la beffa».