Roma, 7 giu – E’ bufera sulla polizia a Verona. Ed è del tutto comprensibile, se consideriamo che cinque agenti sono stati arrestati ieri per sconcertanti episodi di torture e altri 17 sono indagati per analoghi reati. Crimini vergognosi, a maggior ragione perché sarebbero stati commessi da poliziotti chiamati a contrastarli. Adesso sono peraltro emersi anche i nomi dei cinque agenti e un ispettore finiti in manette: Alessandro Migliore, Loris Colpini, Federico Tommaselli, Roberto Da Rold e Filippo Failla Rifici. Per l’esattezza, sono tutti accusati dei reati di tortura, lesioni, falso, omissioni di atti d’ufficio, peculato e abuso d’ufficio. Si trovano ora agli arresti domiciliari, in via cautelare.

Torture a Verona, il capobanda Alessandro Migliore e i “poliziotti ballerini”

Alcuni degli arrestati hanno vent’anni di carriera alle spalle. Alessandro Migliore invece, il più giovane dei poliziotti arrestati nonché ritenuto il “capobanda”, è un 25enne. Originario di Torre del Greco (Napoli), risiede a Verona in uno degli appartamenti che il ministero mette a disposizione dei poliziotti. Migliore sarebbe uno dei “poliziotti ballerini”, come li ha soprannominati un loro collega, dopo che il gruppo di agenti in questione aveva finto di non vedere delle irregolarità nel corso di una perquisizione. Come mai? Pare che nel mirino dell’ispezione vi fosse il fratello del buttafuori che faceva entrare gli agenti in un locale, il Piper, senza pagare e saltando la fila. Come riferito dal gip, Migliore ha concorso a depistare la perquisizione solo per ricambiare il “trattamento di favore nel parcheggio di una discoteca o all’interno del locale, e garantirsi analogo trattamento per il futuro”.

Stando a quanto ricostruito da Repubblica, durante la perquisizione gli agenti avrebbero “dimenticato” una pistola servita a un cittadino albanese per minacciare di morte la propria fidanzata. “Dimenticati”, ovvero mai sequestrati, pure due fucili e un caricatore. Quell’albanese, di nome Artan Bajraktari, era il buttafuori di cui sopra, oltre ad essere un trafficante di armi, nonché, appunto, amico dei “poliziotti ballerini”. Il Corriere della Sera descrive Migliore come una sorta di bullo di quartiere: “Tatuaggi ben in vista, orecchini, fisico scolpito, esperto di boxe e di una tecnica di combattimento insegnata alle forze di difesa israeliane, il krav maga”.

Alessandro Della Guglia