Travolge più volte con l’auto l’ex fidanzato fino ad ucciderlo: “Aveva ballato e parlato con un’altra ragazza”

Durante il party, al quale erano presenti entrambi, Alice Wood (questo il nome dell’accusata) avrebbe visto il proprio ex Ryan Watson parlare e ballare con un’altra donna. Da qui sembrerebbe essere scattata la scintilla omicida della ragazza. La stessa ha offerto all’uomo un passaggio a casa al termine della festa, una volta sceso dalla macchina lei lo avrebbe investito facendolo sbalzare sul cofano . Nonostante già gravemente ferito, il ragazzo sarebbe riuscito a rialzarsi cercando di chiamare aiuto: in quell’istante l’ex ragazza ha fatto retromarcia investendolo nuovamente, passando avanti e indietro sul suo corpo parecchie volte .

Roma, 8 dic – Possesso e gelosia sporcano le mani di sangue di entrambi i sessi, senza alcuna distinzione . Succede ad Hanley , una delle sei comunità che formano la città di Stoke-on-Trent nella contea dello Staffordshire, Regno Unito. Qui una giovane ragazza di 23 anni è accusata dell’ omicidio del proprio ex fidanzato di 24 anni, morto dopo essere stato travolto e schiacciato più volte dall’auto della donna. Secondo le prime ricostruzion i, l’imputata avrebbe reagito con gelosia in seguito ai comportamenti della giovane vittima durante una festa la stessa sera, nella quale si sarebbe permesso di “parlare con un’altra ragazza” .